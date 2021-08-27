Заявление ПФР: Выплату в 10 000 рублей получат не все пенсионеры с 3 сентября

Как стало известно 27 августа, рассчитывать на получение разовой выплаты в размере 10 000 рублей могут не все российские пенсионеры.
Деньги получат только те пенсионеры, кто будут числиться в статусе пенсионеров на 31 августа 2021 года, сообщили в Пенсионном фонде.
" Получить эту выплату смогут граждане, постоянно проживающие в России и являющиеся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, которые выплачивает Пенсионный фонд России. Полагающуюся им сумму они получат в сентябре через территориальные органы ПФР", - говорится на сайте отделения ПФР по Белгородской области.
То есть, если человек выйдет на пенсию в сентябре или октябре, ему деньги уже не перечислят.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 22 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями "Единой России" поручил выплатить пенсионерам по 10 000 рублей. Уже через два дня глава государства подписал соответствующий указ.
Напомним, что согласно указу, пенсионеры, получающие деньги на банковские карты получат деньги до 5 сентября, а те, кто дома - принесут вместе с пенсией почтальоны - после 3 сентября.