Плеснувший зеленку в лицо Порошенко попал в реанимацию

Мужчина, который плеснул зеленкой в бывшего президента Украины Петра Порошенко, находился в реанимации из-за алкогольного отравления.
О состоянии недовольного украинца стало известно из сообщения украинского депутата, представляющего партию «Евросолидарность», Александра Погребского в издании «Страна.ua».
Он рассказал, что сразу после инцидента подозреваемого отправили в отделение полиции, из которого его перевезли в медицинское учреждение в силу состояния алкогольного опьянения.
После оказания необходимой помощи в течение 6 часов, подозреваемого выписали из больницы.
Во время празднования Дня независимости Украины Порошенко принял участие в «Марше защитников Украины» в Киеве, в котором прошли участники военной операции в Донбассе.