Плеснувший зеленку в лицо Порошенко попал в реанимацию
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Плеснувший зеленку в лицо Порошенко попал в реанимацию

10:35:248/27/2021Фото: Mikhail Palinchak/Press Service of Petro Poroshenko/Handout via Reuters
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На праздновании 30-летия независимости Украины Петр Порошенко принимал участие в «Марше защитников Украины».

В День независимости Украины Петра Порошенко облили зеленкой

Мужчина, который плеснул зеленкой в бывшего президента Украины Петра Порошенко, находился в реанимации из-за алкогольного отравления.

О состоянии недовольного украинца стало известно из сообщения украинского депутата, представляющего партию «Евросолидарность», Александра Погребского в издании «Страна.ua».

Он рассказал, что сразу после инцидента подозреваемого отправили в отделение полиции, из которого его перевезли в медицинское учреждение в силу состояния алкогольного опьянения.

После оказания необходимой помощи в течение 6 часов, подозреваемого выписали из больницы.

Во время празднования Дня независимости Украины Порошенко принял участие в «Марше защитников Украины» в Киеве, в котором прошли участники военной операции в Донбассе.

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