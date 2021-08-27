Пропавшего на реке подростка ищут спасатели в Новосибирске

В районе реки Ини в Новосибирске вечером 27 августа пропал 16-летний местный житель. Очевидцы рассказали в паблике «Подслушано Первомайка», что подросток мог купаться в водоеме в микрорайоне Весеннем.
"Сейчас на месте работают спасатели, ищут мальчика в близлежащей местности и вниз по течению реки. Мы все надеемся на хороший исход, но тут в этом месте на воде довольно опасно, боимся, как бы тут чего с мальчиком не приключилось", - сообщили очевидцы.
В Муниципальной аварийно-спасательной службе заявили, что подтверждений об утоплении мальчика пока нет. Спасатели и полицейские обследовали район, но тело не нашли.
В правоохранительных органах сообщили, что информации об утонувшем подростке у них нет.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", примерно в этом же месте на реке Ине утонул 7-летний мальчик. Трагедия произошла в июле - ребенок зацепился за дерево и не смог выплыть.