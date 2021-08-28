В Африке утром к гиду на кофе пришел лев и стал рычать: смотрите видео

На Дилана Паноса из Bhejane Nature Training смотрел южноафриканский лев, когда он пытался получить кофе.
У гида по природе в Южной Африке утренний кофе прервал рычащий лев, сообщает foxnews.com.
46-летний Дилан Панос заснял шумное животное из окна своей кухни под открытым небом в середине августа, сообщает South West News Service.
Изначально Панос поделился в WhatsApp клипами о том, как волосы встают дыбом, из своей компании по обучению гидам природы, Bhejane Nature Training, который расположен в заповеднике Сомкханда в северной части провинции Квазулу-Натал, Южная Африка.
«Итак, сегодня утром моя кухня рычит на меня», - сказал Панос в одном из видеороликов. «Как видите, в окно моей кухни смотрит красивый самец. И мне просто нужно добраться до чайника… Чтобы сварить кофе, вот и все."
Лев-самец, зарычавший на Дилана, активно преследовал львицу для спаривания.
«Мы предполагаем, что самка пробралась к зданиям и осталась рядом с ними в попытке отговорить самца преследовать ее - она не очень интересовалась им - однако его было не так легко убедить», - Криста написал в электронном письме.
«У самцов львов очень ограниченный период времени для успешного спаривания, и в это время они становятся весьма решительными и целенаправленными».
Небольшая агрессия, которую лев показал в видео, вероятно, послужила предупреждением «держаться подальше» и была вызвана тем, что самец хотел защитить «самку», чтобы обеспечить ему возможность спариться с ней,
"Сказала Криста.
«Дилан смог сохранять спокойствие и сдержанность и немного повеселился в видео, потому что он понимал ситуацию со львом и следил за всеми кошками», - продолжила она. «Для Дилана было нормально приступить к приготовлению кофе - он больше не представлял угрозы… Львы, вероятно, скоро это поймут и уйдут».
Хотя в открытом кухонном окне есть сетка, чтобы дикие животные не выходили наружу, Криста отметила, что в комнате также есть небольшие ворота, которые обеспечивают «некоторую относительную безопасность» для всех, кто находится внутри. Остальная часть лагеря в основном не огорожена и без дверей.
«Наш лагерь очень деревенский - многие люди действительно удивлены, что в здании нет дверей и только окна из проволочной сетки - это потому, что мы стараемся оставить небольшой след застройки в соответствии с правилами заповедника», - объяснила Криста. «Итак, мы будем использовать любую существующую инфраструктуру, такую как старый фермерский дом в кадре, но мы не будем добавлять ничего нового».
Благодаря структуре Bhejane Nature Training, животные часто перемещаются по лагерю, в том числе слоны и львы. Зоны, где проходят обучение или обеды, обычно очищаются подготовленными гидами до того, как студенты войдут.
По словам Кристы, львы время от времени проходят через лагерь, а львы-самцы стараются держаться на расстоянии, прогуливаясь вокруг лагеря.
Видео Bhejane Nature Training были опубликованы на YouTube и Facebook с тех пор, как стали вирусными в WhatsApp.