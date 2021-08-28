Разъяренная женщина требует вернуть деньги в McDonald's за то, что уронила еду после ухода
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Разъяренная женщина требует вернуть деньги в McDonald's за то, что уронила еду после ухода

6:30:168/28/2021,ЛИИ СТАНФИЛДФото: pixabay.com
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С нелепой жалобой, по мнению комментаторов, столкнулся фастфуд.

Участники форума быстро поделились своими шокирующими историями клиентов

Женщина потребовала вернуть ей деньги в McDonald's после того, как по дороге домой уронила еду на пол.

Жалоба была передана на форум Mumsnet, когда один пользователь написал: «Я был сегодня в McDonald's, и вошла женщина, чтобы пожаловаться менеджеру, что ее еда вчера упала на пол, и требует вернуть свои деньги, она сказала, что это произошло дорога домой, сообщает express.co.uk.

«Я был удивлен, что на следующий день кто-то действительно вернулся, чтобы пожаловаться на это, слышал ли кто-нибудь еще о более нелепой жалобе?»

Другие участники форума быстро поделились своими шокирующими историями клиентов, сообщает Manchester Evening News.

Один сказал, что был человек, который хотел вернуть деньги за свою цифровую камеру, потому что он не мог вместить в кадр всех, кого хотел.
Пользователь сказал, что они «мягко предложили ему попробовать сделать шаг назад».

Другой показал, что покупатель был расстроен, когда ему сказали покинуть магазин, потому что сработала пожарная сигнализация.

Пользователь сказал: «Много лет спустя я все еще очень сбит с толку ситуацией. Очевидно, просьба его освободить потенциально горящее здание заслуживает жалобы ».
Третий заявил, что один человек однажды отказался платить за телевизионную лицензию, потому что телевизор смотрел не он, а их попугай.

Четвертый воспользовался возможностью, чтобы высмеять своего мужа. Они написали: «В один из праздников он пожаловался одному из сотрудников отеля, что« птицы слишком громко твитнули по утрам».

«Я понятия не имею, что он ожидал, что они будут делать с этим. Я и наш сын вынимали из него всю оставшуюся часть отпуска».

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