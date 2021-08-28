Лунный календарь заготовок на осень 2021 года: Благоприятные дни для уборки урожая и засолок

Осень — время сбора урожая, и, казалось бы, что выросло — то выросло, тут уж изменить ничего нельзя. Но опытные садоводы знают, что один и тот же плод может обладать разной лежкостью в зависимости от того, когда его сорвали. Все дело в Луне: в том, в какой фазе она пребывает и в в каком созвездии расположена.
Когда ночное светило идет на прибыль, вся сила растений направлена в макушку. А если Луна при этом еще находится не в водном знаке, то тем более — в корнях будет оставаться совсем мало влаги. В такое время вы не соберете сочную картошку, свеклу и морковь, но зато ваши овощи будут очень долго хранится. Вот лучшие даты для сбора корнеплодов, которые не сгниют всю зиму: 8-10 сентября, 13-18 сентября, 7 октября, 10-16 октября, 19 октября, 7-12 ноября, 15-18 ноября.
Для плодов, находящихся над землей, соответственно, верно правило: на растущую луну урожай сочный, но лежать долго не будет. Впрочем, если речь идет о перцах, помидорах, то они итак скоропортящиеся. Если вы хотите сделать, например, томатный сок, то смело снимайте урожай в дни его максимальной сочности.
А вот список дат на осень, когда надземные плоды обладают наибольшей лежкостью: 1 сентября - 6 сентября, 22 сентября, 30 сентября, 1 октября-5 октября, 21 октября, 31 октября, 1-4 ноября, 20-30 ноября.
После того, как урожай снят, Луна все равно продолжает оказывать влияние на собранные плоды. В определенные дни цикла движение воды в овощах и фруктов усиливается, а в другие — замедляется. Это влияет на то, когда лучше делать заготовки на зиму. В дни полнолуния это мероприятие лучше отложить. А вот если земной спутник в убывающей фазе, самое время закатывать банки с огурцами и помидорами. Нахождение Луны в знаках Козерога, Стрельца, Тельца, Льва, Овна тоже поспособствует отличному вкусу солений. Итак, лучшие дни для засолки огурцов и томатов на осень: 4-5 сентября, 22 сентября-26 сентября, 2-3 октября, 10-13 октября, 19-23 октября, 29-30 октября, 7-10 ноября, 15-19 ноября, 25-27 ноября.
А капусту квасить, напротив, лучше на растущей Луне, когда активизируется микроорганизмы, участвующие в процессе брожение. Благоприятные дни: 8-20 сентября, 7-19 октября, 6-18 ноября.