Сколько орехов нужно скушать в Ореховый спас и что еще сделать каждому верующему?
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28.08
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Сколько орехов нужно скушать в Ореховый спас и что еще сделать каждому верующему?

8:20:328/28/2021Фото: piqsels
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Несмотря на все народные поверья, врачи не рекомендуют слишком увлекаться орехами. Даже в праздник.

орехи
Главные традиции на этот спас - с орехами

“Горшочек маленький, опарочка сладенька, горшочка не разбить — и опарушки не добыть”. 

Такие загадки было принято задавать деткам в русских селах 29 августа. Ведь в этот день наступал Ореховый Спас. В этот день верующие обязательно посещали праздничную службу в храме и освящали собранные орехи, принося их в спасовых корзинках. Урожаем принято делиться и угощать всех своих родных и знакомых.

Считалось, что именно к концу лета орехи полностью созревали и набирали максимум полезных веществ. По поверьям, 29 августа в лесу было много знахарей: они собирали орехи для для различных чудодейственных настоек.

Ведуны знали, какие заговоры нужно прочитать над орехами, чтобы они исцелили от той или иной болезни или даже подарили удачу и успех в семейной жизни. От обычных людей эти секреты были скрыты, но они тоже с удовольствием щелкали питательные плоды, на Третий Спас уж точно — почти в неограниченных количествах. Только вот выбор орехов у наших предков был очень ограничен в сравнению с ассортиментом сегодняшних супермаркетов.

Миндаль и фисташки видели разве что бояре и князья, для простого люда это была диковинка. Грецкий орех, завезенный из Византии, был чуть больше распространен, но все же считался деликатесом. Выращивать его научились только в некоторых южнорусских регионах. А вот лещина произрастала в лесах повсеместно. О ней и сложено больше всего загадок и примет на Ореховый Спас. Лесной орех земледельцы любили брать с собой в поле в качестве “заедок”, то есть перекусов. Благодаря высокому содержанию белка, эти орешки давали энергию для тяжелого труда. 

Конечно, сегодня, даже при большом желании, немногие в состоянии отметить праздник, соблюдая все народные традиции. Не каждый имеет возможность пойти собирать лещину. Да и на большей части современной России она не произрастает. Но все же съесть на Третий Спас горсть орехов, пусть и купленных в магазине, — благое дело. Тем более, что они очень полезны, и каждый по-своему.

Арахис, например, держит первенство по содержанию магния, он рекомендован людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Грецкий орех, содержащий омега-3 и витамин Е, благотворно влияет на мозговую деятельность, улучшает память. Кедровые орешки благодаря антиоксидантам считаются источником молодости. А фундук — диетический продукт, который снижает уровень холестерина. При этом, несмотря на все народные поверья, врачи не рекомендуют слишком увлекаться орехами. Арахис допустимо употреблять в количестве 15-20 ядер в день, фундук — не более  15 ядер, грецкий орех — не более 5. Норма потребления кедровых орешков — 2 столовые ложки в день. 

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