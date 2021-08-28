Топ-3 удобрения для внесения в почву осенью

В старину, собирая последний урожай, крестьяне произносили специальные заговоры и проводили обряды. Цель этих действий — упросить духов природы вернуть почве плодородие. Сельские жители прекрасно понимали, что за летний сезон земля истощилась: растения забрали из нее все полезные вещества.
Сегодня справится с этой проблемой все чаще помогает не магия, а садоводческие магазины. Но зачастую в магазинах такое огромное количество удобрений, что неопытному человеку сориентироваться сложно. Почему, например, некоторые подкормки вносят непосредственно перед посадкой весной, а другие вещества рекомендуется добавлять в почву именно осенью? Это зависит от особенностей удобрения
Фосфорные
Сюда относиться фосфоритная мука и двойной суперфосфат. Оба эти удобрения содержат элементы, которые плохо растворяются в воде. Соответственно, растениям их получить трудно. Но если внести добавки осенью, то за зиму элементы разлагаются в почве в результате химических процессов. После внесения землю необходимо будет перекопать. Лучше всего фосфорные добавки заработают на кислых почвах, они нейтрализуют кислоту.
Также необходимо помнить, что названные удобрения нельзя использовать с мочевиной, известью доломитом, мелом. А вот компост отлично сочетается с фосфорными добавками.
Калийные
Калийные удобрения вносят после сбора урожая, потому что они содержат хлор. Растением такое “угощение” вряд ли понравится. Но за зиму столь нелюбимый рассадой элемент улетучится, удобрение станет безопасным. Самое популярное калийное удобрение — сульфат калия. Оно увеличивает срок хранение урожая, препятствует накоплению нитратов в плодах, содержит серу, которой не хватает во многих регионах. Вносить сульфат калия, как и фосфорные, — перед перекопкой. Помните, что его нельзя вносить с с сульфатом аммония, карбонатом калия, известью, мелом и доломитом, мочевиной, аммиачной селитрой. На кислых почвах, возможно, стоит и вовсе отказаться от такой добавки.
Куриный помет
Популярное удобрение, которое в свежем виде может обжечь корни растений. Но если вы внесете его осенью, то концентрация полезных веществ станет в земле оптимальной. Добавку можно использовать в жидком виде или в гранулах, которые раскладываются равномерно в почве. После можно слегка перекопать грядку. Такой способ подкромки подходит практически для всех растений. Куриный помет благотворно влияет на рост рассады весной, содержит множество полезных элементов, среди которых фосфор, марганец, калий. Немного раскисляет почву, поэтому если внесли помет, известь уже не нужна.