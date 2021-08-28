Есть ли запрет на работу на работу и развлечения в Ореховый спас 2021?
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Есть ли запрет на работу на работу и развлечения в Ореховый спас 2021?

7:20:348/28/2021Фото: piqsels
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Существовала также примета: тот кто ленится на Ореховый Спас, будет жить в бедности.

орехи
Этот спас называли еще и Малым - его не принято было широко отмечать

Мы привыкли к тому, что на Новый Год дом нужно украсить елкой или хотя бы хвойным букетиком. Но оказывается, в старину ветки деревьев развешивали по жилищу совсем в другой, религиозный  праздник. Речь идет о Третьем Спасе, который наступает 29 августа. 

Наши предки верили, что именно 29 августа орехи обладают особой магической силой. Поэтому второе название праздника — Ореховый Спас. Веточки орешника развешивали в домах, чтобы не приходили злые духи. Также делали из них веники для бани. Считалось, если попариться таким, уйдут все хвори.

На самих плодах гадали, проводили различные обряды и употребляли их в пищу.  Вечером 29 августа орехи обязательно присутствовали на накрытом столе, а он ломился от угощений. Ведь к этому времени уже завершалась жатва, заканчивались тяжелые полевые работы. Селяне по праву заслуживали отдых и устраивали настоящий пир. Отмечали религиозный праздник и благодарили бога за очередной урожай.

Помимо упомянутых орешков, орешков в меду, обязательно ели мясо, рыбу, пироги, каши, яйца. По поверьям, чем больше блюд попробуешь, тем больше достатка ждет весь год. А после застолья начинались народные гуляния с песнями, плясками, различными забавами.

Так отмечали люди Ореховый Спас в старину и были правы. Ведь изначально  праздник религиозный,  он соответствует радостному событию — перенесению Нерукотворного Образа Иисуса Христа в Константинополь. Поэтому церковь не запрещает на Ореховый Спас развлечений. А вот впадать в грусть, хандрить, пребывать в плохом настроении, напротив, нельзя. 

Тем не менее, даже участвуя в застолье, не стоит забывать о правилах христианского благочестия. Нельзя затевать драк, скандалов, громко шуметь тоже не рекомендуется, как и употреблять алкогольные напитки. 

При этом необходимо помнить, что если развлечения считаются на Третий Спас разрешенными, то молитва — это обязательное дело для любого православного верующего. 29 августа церкви были переполнены людьми, земледельцы несли хлеб на освящение. Также освящали и ткани, из которой потом сшили одежду для родственников. После службы люди еще молились и дома. 

Конечно, из-за всех этих важных дел работали на Третий Спас меньше, чем в обычный день. Но все же хватало обязанностей по хозяйству, которые невозможно было не выполнить. Существовала также примета: тот кто ленится на Ореховый Спас, будет жить в бедности. Можно ей верить, а можно не верить, но церковь тоже не запрещает 29 августа работать по мере необходимости. Хотя праздничная дата выпадает в этом году на воскресенье, многие пойдут на работу и, конечно, это не может считаться грехом. А вот от генеральной уборки в квартире, например, лучше отказаться — это то, что легко можно перенести на другой день. 

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