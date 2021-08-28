Обряд с орехами на процветание и счастье в жизни в Ореховый спас 29 августа
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Обряд с орехами на процветание и счастье в жизни в Ореховый спас 29 августа

6:20:358/28/2021Фото: piqsels
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Наши предки верили, что именно 29 августа орехи обладают магической силой. Даже если просто  загадать желание и съесть  орешек, это  уже считалось ритуалом.

орехи
На орехах гадали и проводили обряды

Череду трех августовских Спасов завершает Ореховый или Хлебный Спас. У наших предков этот праздник был связан с великим множеством замечательных примет, гаданий и обрядов. Некоторые с течением времени были безвозвратно забыты, а некоторые известны по сей день.

Например, по народным поверьям, если много орехов в лесу 29 августа, значит в следующем году будет богатый урожай зерновых. Или вот такая примета: человек, которому на голову  упал орех в Третий Спас — счастливчик, весь год он будет жить в доставке и иметь успех во всех начинаниях.

Примерно то же ожидало и тех везунчиков, которые сумели найти в лесу сросшиеся орехи. А вот гнилые плоды,  наоборот, сулили всяческие неприятности. Но что делать со всеми этими приметами современному городскому человеку, на которого вряд ли упадет орех, да и ореховых деревьев он, вероятно, отродясь не видел?

Оказывается, даже в нынешних условиях можно воспользоваться мудростью далеких поколений и провести особые обряды на Ореховый Спас. И пусть даже орехи будут не собраны собственными руками, а всего лишь куплены в супермаркете — ничего страшного. Главное —  вложить в проведение обряда огромное желание и настоящую веру, что все получится. 

Обряд на удачу в делах

Вечером на Ореховый Спас нужно зажечь церковную свечу, рядом расстелить небольшой отрез натуральной чистой ткани. В центре полотна укладывается хороший крупный грецкий орех. Орех сбрысгивается святой водой. А затем нужно очень крепко завязать ткань с орехов внутри, используя красную нитку. Перевязывая, говорят вслух:  

«Пусть здоровье будет, словно скорлупа ореха. Пусть хвори и напасти отскакивают от меня. Пусть дурной глаз обходит стороной. Господь спаси и сохрани навек!». 

Мешочек с орехом прячут где-нибудь в укромном месте дома и никому не рассказывают. 

Наши предки верили, что именно 29 августа орехи обладают магической силой. Даже если просто  загадать желание и съесть  орешек, это  уже считалось ритуалом. К тому же, на Третий Спас можно подарить счастье не только себе. По примете, тот, кто получает 29 августа мешочек орехов, получает вместе с ним успех во всех начинаниях. А  вот тем, кто хочет уберечь свое жилище от злых духов, придется раздобыть ореховые веточки: их нужно повесить дома как оберег. 

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