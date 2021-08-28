Какие молитвы нужно читать в последний Ореховый Спас августе 2021? Дата праздника и что нужно делать в особое время
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Какие молитвы нужно читать в последний Ореховый Спас августе 2021? Дата праздника и что нужно делать в особое время

4:20:368/28/2021Фото: Рувера
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Лик Христа, оставшийся на полотенце, которым он вытерся, к сожалению, впоследствии был похищен из Константинополя. Но память о божественном Образе осталась в сердцах людей.

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В этот праздник отмечается церковный праздник, посвященный Спасителю

Третий Спас, которые православные отмечают в конце лета, — это праздник с удивительной историей. Историей о том, что даже маленький отрез ткани может сделать многое для мира, если это ткань, на которой изображен Лик Спасителя. По преданиям, первый запечатленный Образ Христа  проступил на полотенце, которым он вытерся после умывания. Сын Божий отдал этот кусочек ткани странникам из Эдессы.

Их правитель страдал от тяжелой проказы, а поданные искали исцеления для своего царя. И оно действительно произошло благодаря чудодейственному Образу. Полотенце после этого случая повесили на деревянную пику, чтобы и другие жители могли уверовать в Христа. Но позже мусульманские захватчики похитили реликвию из Эдессы. Лишь спустя 9 веков ее удалось вернуть христианам, но уже не в Эдессу, а в Константинополь. В честь этого радостного события и отмечают Третий Спас, иначе — Спас Нерукотворный, Спас на Холсте. 

Храмы готовятся к  светлой дате заранее. Вечером 28 августа начинается всенощное бдение, на нем поются особые гимны во имя имя Иисуса Христа. А на следующий день  наступает сам праздник. В старину на Третий Спас крестьяне несли в церковь хлеб и ткань но освящение. Конечно, и современные православные обязательно приходят на торжественное богослужение в честь Нерукотворного Спаса.  

Верующие стараются как можно больше молиться в этот день, обращаясь к Христу. Считается, что у иконы Спасителя можно попросить чего удобно: лишь бы просьба шла от чистого сердца. Можно прочитать такую молитву:

 

Лик Христа, оставшийся на полотенце, которым он вытерся, к сожалению, впоследствии был похищен из Константинополя. Но память о божественном Образе осталась в сердцах людей. Художники пытались скопировать нерукотворное изображение. Известно, что уже в четвертом веке многие византийские храмы имели роспись.

А в седьмом веке на Вселенском соборе был установлен догмат иконопочитания. И до сегодняшнего дня верующие рассказывают об удивительных историях исцеления у икон святых наподобие той, что случилась когда-то в Эдессе. Кстати, если у вас нет дома иконы Иисуса Христа, то обязательно приобретите ее на Ореховый Спас.

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