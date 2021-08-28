Что запрещено есть в Ореховый Спас 29 августа? Все запреты праздника

Август — каторга, да после будет маковка. Это русская пословица как нельзя лучше отражает суть последнего летнего месяца для наших предков. Весь август земледельцы не покладая рук трудились на полях, ведь это была пора жатвы. К тому же, из-за строгости Успенского Поста верующие ограничивали себя в еде и не могли как следует подкрепиться. И только в самом конце август давал ту самую долгожданную “маковку” — Ореховый или Хлебный Спас.
Для трудового люда это была короткая передышка перед следующим испытанием — суровой и долгой зимой. На Ореховый Спас гуляли всем миром: с песнями, игрищами, гаданиями. Накрывали столы, на которые уже можно было поставить и мясо, и блюда из молочных продуктов, и яйцо. Пекли хлеб, пирожки из муки нового урожая и собирали орехи. По поверьям, именно к 29 августа они полностью созревали и приобретали особую целебную силу. Каких-то ограничений на употребление отдельных видов продуктов церковь не давала. Поэтому Третий Спас воспринимался людьми как радостный и сытый праздник.
При этом, чтя красивые народные традиции, недопустимо забывать главную, религиозную подоплеку праздника. Как видно из самого слова, Спас — это торжество в честь Спасителя. Оно посвящено перенесению Нерукотворного Образа Иисуса Христа в Византию. Согласно церковным свидетельствам, Сын Божий умылся и вытерся полотенцем, и на ткани отпечатался святой лик. Этот маленький кусочек материи исцелили тяжелобольного правителя города Эдессы и стал первой христианской иконой. Но сохранить реликвию эдессцам не удалось: ее похитили захватчики-мусульмане.
Лишь спустя 9 столетий византийский император смог выкупить чудотворный Образ. И теперь 29 августа православные вспоминают это событие и всю удивительную жизнь Христа. Поэтому в Третий Спас необходимо молиться Господу и вести себя наподобие ему: нельзя в этот день злиться, ссориться, замышлять плохое и отказывать в помощи. Необходимо пребывать в радостном настроении и дарить любовь близким, проявлять заботу о них. Если в этот день перед кем-то стоит сложный выбор, нужно в первую очередь спросить себя: “А как бы поступил Христос?”
Бытует мнение, что раз 29 — религиозный праздник, то и работать нельзя. Здесь стоит вспомнить, что крестьяне в старину не могли прожить и дня в абсолютном безделье. Было множество обязанностей, которые требовалось выполнять каждый день, и, конечно, это не считалось грехом. Отсюда вывод: на Ореховый Спас то, что можно отложить, — отложите, а то, что нужно сделать — делайте. Кладбища, например, в этот день посещать не рекомендуется. Хотя бы уже потому, что в светлый праздник нельзя впадать в уныние.
Собираясь вечером за столом, можно полакомиться вкусными блюдами, можно позвать на угощение друзей или соседей. Но при этом нельзя затевать ссоры, тем более драки, не стоит излишне шуметь и злоупотреблять алкогольные напитки.