Как с помощью орехов привлечь в с жизнь достаток и удачу 29 августа 2021 года?
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Как с помощью орехов привлечь в с жизнь достаток и удачу 29 августа 2021 года?

5:20:408/28/2021Фото: piqsels
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Из-за волшебной силы, которыми обладают орехи 29 августа, были распространены гадания и обряды с орехами на удачу, достаток, любовь.

фисташка
На Третий Спас существовало много обрядов

Третий Спас, Ореховый Спас, Хлебный Спас, Нерукотворный Спас,Спас на Холосте или Холщовый Спас — не слишком ли много названий для одного праздника? Наши предки считали, что в самый раз. Ведь для них 29 августа был особенным днем, в котором соединялись сразу несколько радостных событий.

 В церкви шли торжественные службы в честь перенесения Нерукотворного Образа Христа из Эдессы в Константинополь.  Под Нерукотворным образом понимается отпечаток лица Господа на полотенце — фактически первая христианская икона, которая в древности исцелила множество просящих.

Помимо религиозной подоплеки, Третий спас имеет под собой земледельческие традиции. К 29 августа убирали поля и первый раз пекли хлеб из нового урожая. Кроме того, считалось, что в этот день полностью созревают орехи: на Руси  произрастали  дикий фундук, лесные орехи, а в южных регионах могли  полакомиться и  грецкими.  По народным поверьям, 29 августа орехи обладают особой целительной силой, поэтому на Третий Спас можно было встретить в лесах знахарей и ведунов: они собирали ингредиенты для будущих лекарств. И повсеместно  в деревнях готовили различные блюда с орехами, настойки, ели их просто сырыми в больших количествах. Детям загадывали такие загадки: “маленький мужичок — костяная шубка”, “нет ни окон, ни дверей — посредине — архирей”.  

Из-за волшебной силы, которыми обладают орехи 29 августа, были распространены гадания и обряды с орехами на удачу, достаток, любовь. Да и сегодня многие не отстают от своих предков и не прочь воспользоваться моментом, чтобы привлечь в жизнь удачу. К примеру, следующие ритуалы вполне можно выполнить в современных условиях. 

Обряд на удачу

29 августа следует проснуться рано и выйти на улицу или просто сесть у открытого окна. На коленях нужно расстелить небольшой отрез белой ткани, в руках сомкнуть семь орехов. Затем закрывают глаза и очень четко представляют свое желание. Никаких посторонних мыслей  быть не должно. Чем ярче нарисуете в голове  мечту во всех деталях, тем лучше. После орехи выкладывают по одному на ткань, произнося текст:

“Мать-Земля вас родила, красно Солнце согревало, ветры буйные стороной обходили, дожди чистые силой наполняли. Как урожай в моих руках лежит, так и удача да сила ко мне приходит! По слову моему, по делу моему, да будет так!»

Когда все орехи окажутся на ткани, завязывают ее в узелок. Мешочек нужно носить с собой, например, в кармане, пока желаемое не сбудется. 

Обряд на Фортуну

Этот обряд не для ленивых. Ведь чтобы его провести, нужно пособирать в Третий Спас орехи: в лесу или в саду — неважно, хватить и одной горсти. Затем зерна орехов выкладывают на белую ткань, приговаривая:

“Новый урожай, счастье мне дай. Хлеб из тебя испеку, удачу в жизнь привлеку. Будет фортуна со мной, все неприятности уйдут долой.»

После ткань завязывают и убирают под кровать. Через три дня зерна достают, измельчают и пекут маленький хлебец. Не стоит выбирать какой-то изысканный рецепт, это может быть самое простое блюдо, не запрещено добавить в него пшеничную муку. Главное, чтобы и орехи тоже были. В конце хлебец съедают, а крошки отдают птицам. Никому рассказывать о сделанном нельзя. 

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