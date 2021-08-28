Чудодейственная молитва для прочтения в Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: Текст молитвы
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Чудодейственная молитва для прочтения в Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: Текст молитвы

10:20:438/28/2021Фото: Православный журнал "Фома"
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Считается, что любое слово, обращенное к Богоматери 28 августа обладает особенной силой. Священнослужители говорят, что просить Небесную Царицу можно о чем угодно, но, конечно, сохраняя чистоту своих мыслей.

икона
На Успение читали разные молитвы

Близятся к концу две недели строжайшего православного поста. Для верующих это было время размышлений, очищения и подготовки к светлому дню 28 августа — Успению. Кончина Пресвятой Девы Марии стала для нее безмятежной и даже радостной, ведь она перешла в Царствие Небесное к любимому сыну. Такой смерти Пресвятая Богоматерь удостоилась за свою непорочную жизнь.

А для обычных мирян Успение — это возможность видеть перед собой пример благочестия и святости. Возможно, если люди сумеют хоть немного приблизиться к нему, то тоже перестанут воспринимать завершение жизни как нечто исключительно ужасное.

 28 августа, конечно, нужно провести с чистыми мыслями и лучше в молитвах. Службы в этот день идут особенно торжественные: посреди храмов устанавливают плащаницы с изображением Богородицы, иконы украшают живыми цветами. Верующие обращают молитвы к Небесной Царице, прося покровительства в добрых делах, здоровья, семейного благополучия. Впрочем, если физически невозможно посетить храм, страшного в этом нет. Считается, что молитва, произнесенная дома с искренним открытым сердцем, тоже будет услышана. 

Молитвы пред иконой Успения

Молитва о защите


Молитва о помощи

Считается, что любое слово, обращенное к Богоматери 28 августа обладает особенной силой. Священнослужители говорят, что просить Небесную Царицу можно о чем угодно, но, конечно, сохраняя чистоту своих мыслей. Можно рассказать Пресвятой  Владычице о том, что тревожит, рассказать о своих страхах и переживаниях. А еще нужно не забыть поблагодарить Пресвятую Деву за все, что она делает людей.

Ведь в православной традиции Богородица — это заступница перед Господом. Еще при жизни она просила за каждого страждущего, кому требовались ее участие и защита. А, вознесясь на небеса, Богоматерь явилась к апостолам на третий день и сказала: “Радуйтесь! Я с вами вами во все дни”. Так и живет Богородица в сердцах всех верующих людей, недаром и праздник в честь нее — один из самых торжественных и любимых у прихожан. Встретьте и вы с радостью этот светлый день! 

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