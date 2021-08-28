Можно ли работать, трудиться на земле и посещать кладбище 28 августа в Успение Пресвятой Богородицы?
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Можно ли работать, трудиться на земле и посещать кладбище 28 августа в Успение Пресвятой Богородицы?

11:20:278/28/2021Фото: Татарстанская митрополия
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Раньше в деревнях ко многим из таких суеверий относились серьезно: на Успение, например, принято было девушке молчать, пока не умоется росой.

Успение
На великий праздник были свои запреты

Многим верующим нравится говорить об Успении как о “летней Пасхе”. И действительно, это название звучит более светло, подчеркивает истинный смысл праздника. Ведь 28 августа православные отмечают не смерть Девы Марии, а обретение ею Царствия Небесного.

В церковных текстах рассказывается, что Пресвятая Владычица сама молилась о завершении земного бытия: ей очень хотелось соединиться со своим сыном. И, конечно, Господь  услышал эти чаяния. В один из дней к Богородице явился архангел Гавриил и предупредил о скорой кончине. В час смерти Мария увидела спускающегося к ней Иисуса Христа в окружении ангелов и архангелов. В память об описанных  событиях и отмечают Успение. Этот праздник считается одним из 12 главных в православии, а верующие относятся к нему с особым трепетом. 

Зачастую в маленьких деревнях прихожане помогают украшать церковь накануне Успения: выкладывают к иконам Богоматери розы и лилии. А 28 августа несут в храмы хлеб, чтобы по традиции освятить его. В этот день принято много молиться, подавать милостыню нищим и не допускать никакого злого намерения ни в мыслях, ни в делах. После торжественной службы лучше провести остаток дня с близкими.

Верующие часто мучаются дилеммой, можно ли на Успение ездить на кладбище. И здесь стоит опять вспомнить, что праздник светлый, радостный и запрещает впадать в уныние. Умершие родственники навсегда остаются в сердце, но существует множество других дней для посещения кладбищ. Хотя, конечно,  это не будет считаться грехом даже в Успение.

Вообще бытует  мнение  о ряде строгих ограничений, связанных с летней Пасхой. Некоторые из них имеют под собой основу в христианских текстах, но другие — всего лишь плод языческих привычек. Например, запрет на работу в Успение в целом выглядит вполне логично. Главные занятия  верующего в этот день — побывать на службе и молиться. Это правило соблюдали даже крестьяне, загруженные заботами побольше современного человека.

Тем не менее, выполнение своих неотложных обязанностей не может считаться грехом. Конечно, если в раковине стоит грязная посуда, ее стоит помыть. А генеральная уборка вполне может подождать. Схожий принцип действует и для огородных работ. В старину считалось, что нельзя на Успение использовать острые предметы:  на земле — грабли или лопату, дома — иголку или  нож.

Но этот запрет, скорее всего, уходит корнями в языческие ритуалы. Раньше в деревнях ко многим из таких суеверий относились серьезно: на Успение, например, принято было девушке молчать, пока не умоется росой. Еще считалось, что нужно засылать в этот день сватов, чтобы семейная жизнь была счастливой. Кто-то может и сегодня относится к этим обычаям с уважением и считать их мудростью предков. Но нужно понимать, что с церковью это никак не связано. 

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