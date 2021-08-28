28 августа — Обжинки: почему сегодня завивают бороду козе и обязательно солят огурцы

Мало кто знает, что когда-то 28 августа у славян было большое празднество, с красивыми магическими обрядами, народными гуляниями и пиршествами. Отмечали окончание жатвы озимых или яровых, отсюда и название праздника — Обжинки. Впрочем, в некоторых русских регионах существовали другие варианты — Дожинки, Засидки, Овсяница, Складчины, Осенины.
Обряды во время окончания сбора урожая тоже несколько различались в зависимости от местности. Но абсолютно все славяне видели в этом действе нечто магическое, к чему необходимо относиться с должным благоговением. Перед праздником хозяин поля, которому требовалась помощь, зазывал односельчан на “выжанку”. Все с радостью соглашались, потому что занятие это было веселым: сопровождалось песнями, плясками, игрищами. Особым почетом у земледельцев пользовался последний непожатый сноп, в котором якобы обитал дух поля. Убирать его девушка должна была молча. Если проговорит хоть слово — судьба выйти замуж за слепого. Последний сноп одевали, как человека, украшали разноцветными лентами и бусами, иногда мастерили “руки” и “ноги” из веток, а затем куклу торжественно несли в дом, где ей уготовано было самое видное место.
Для того, чтобы земля успела набраться сил к новому посеву, существовал еще один важный обряд. На поле обязательно оставляли несколько колосков, их связывали различными способами, скручивали в жгут и даже заплетали пучки в косы. Это называлось завиванием бороды или козы, и связан он с языческим верованиями в существование божественной сущности в виде козла.
К традиции политеизма восходили также различные гадания на Обжинки: по упавшему серпу определяли кто сколько проживет, по зернышкам урожая предсказывали замужество и пополнении в семействе. Конечно, спрашивали духов природы и про будущий урожай, и упрашивали, чтобы он был хороший. Вечером после работ и ритуалов на поле начиналось уже самое настоящее пиршество. Стол накрывали в доме хозяина, которому помогать убирать урожай. Гостей угощали кашей, блинами с салом, яблоками, медом и пирогами.
Позднее, когда христианская вера стала все больше вытеснять из деревень языческие привычки, празднование Обжинок изменилось. В конце лета по-прежнему отмечали окончание сельхозработ. Но вспоминали уже не таинственных духов поля, а Богоматерь. Ведь 28 августа у православных — Успение.
По церковной традиции, так называют день, когда Иисус Христос забрал свою мать в Небесное царство. Перед этим к Марии явился архангел Гавриил и возвестил о ближайшей кончине. Во время погребения Богоматери присутствовали апостолы и сам Христос. Верующие идут на Успение в храм, чтобы приложиться к иконе Богородицы, а также несут хлеб для освящения. Принято в этот день рукодельничать, солить огурцы и квасить капусту.