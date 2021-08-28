Мать Господа нашего Иисуса Христа упокоилась 28 августа: что запрещено и что обязательно делать христианину сегодня
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Мать Господа нашего Иисуса Христа упокоилась 28 августа: что запрещено и что обязательно делать христианину сегодня

1:20:208/28/2021Фото: pulserbia.ru
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Храмы начинают готовиться к торжеству заранее, а в сам  праздник там всегда много народа. Есть традиция освящать в этот день хлеб.

Успение
Душу Богородицы принял сам Иисус Христос

28 августа случится важное событие для православной церкви — празднование Успения. Как видно из самого названия, этот день связан с завершением земной жизни матери Христа.

Священные тексты подробно описывают смерть Девы Марии. Однажды во время молитвы к ней явился архангел Гавриил и принес весть о скорой кончине. Богоматерь успела проститься с близкими людьми, а затем к ней спустился сам Иисус Христос, чтобы забрать в Небесное Царство.

Апостолы, ставшие к тому времени проповедниками в разных странах, воссоединились в Иерусалиме и совершили торжественное погребение. Прощание с Богородицей сопровождалось чудесами. Так, когда иудейский первосвященник Афоний попытался опрокинуть одр усопшей, его руки были отсечены невидимой силой. Тогда Афоний уверовал в Христа, и руки его выросли снова.

Несмотря на то, что смерть тела воспринимается людьми как печальное событие, Успение — светлый и радостный праздник. Ведь по завершению своих дней Богоматерь переселилась к Господу и соединилась с любимым сыном. Поэтому верующие 28 августа не впадают в уныние,  а чтят память Пресвятой Владычицы.

Храмы начинают готовиться к торжеству заранее, а в сам  праздник там всегда много народа. Есть традиция освящать в этот день хлеб. А еще люди несут к иконе Богоматери белые лилии и розы, прикладываются к лику, воздают молитвы. И просят о том, что тревожит  — о здоровье, о крепкой семье, успехе в делах, избавлении от недостатков. Ведь известно, что Дева Мария — это и заступница человеческая, и учительница.

Сама она не имела пороков, и в Успение верующие стремятся хоть немного приблизиться к светлейшему образу. Не допускается ссориться, сквернословить, гневаться. В этот день нужно заняться добрыми начинаниями. А если есть какая-то плохая привычка, это отличное время ее бросить.

Кроме того, на этот православный праздник наложились и земледельческие традиции. Дело в том, что издавна в конце лета отмечали окончание сбора урожая. Поэтому принято в Успение делать заготовки на зиму: солить огурцы, квасить капусту.  Работать на земле тоже было можно, но только не острыми предметами.

В этот день в деревнях даже нож старались не использовать. Проводили праздник в основном в кругу близких. Девушки, если выходили на улицу, то с покрытой головой, и обязательно надевали самый красивый платок. 

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