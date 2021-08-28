Мать Господа нашего Иисуса Христа упокоилась 28 августа: что запрещено и что обязательно делать христианину сегодня

28 августа случится важное событие для православной церкви — празднование Успения. Как видно из самого названия, этот день связан с завершением земной жизни матери Христа.
Священные тексты подробно описывают смерть Девы Марии. Однажды во время молитвы к ней явился архангел Гавриил и принес весть о скорой кончине. Богоматерь успела проститься с близкими людьми, а затем к ней спустился сам Иисус Христос, чтобы забрать в Небесное Царство.
Апостолы, ставшие к тому времени проповедниками в разных странах, воссоединились в Иерусалиме и совершили торжественное погребение. Прощание с Богородицей сопровождалось чудесами. Так, когда иудейский первосвященник Афоний попытался опрокинуть одр усопшей, его руки были отсечены невидимой силой. Тогда Афоний уверовал в Христа, и руки его выросли снова.
Несмотря на то, что смерть тела воспринимается людьми как печальное событие, Успение — светлый и радостный праздник. Ведь по завершению своих дней Богоматерь переселилась к Господу и соединилась с любимым сыном. Поэтому верующие 28 августа не впадают в уныние, а чтят память Пресвятой Владычицы.
Храмы начинают готовиться к торжеству заранее, а в сам праздник там всегда много народа. Есть традиция освящать в этот день хлеб. А еще люди несут к иконе Богоматери белые лилии и розы, прикладываются к лику, воздают молитвы. И просят о том, что тревожит — о здоровье, о крепкой семье, успехе в делах, избавлении от недостатков. Ведь известно, что Дева Мария — это и заступница человеческая, и учительница.
Сама она не имела пороков, и в Успение верующие стремятся хоть немного приблизиться к светлейшему образу. Не допускается ссориться, сквернословить, гневаться. В этот день нужно заняться добрыми начинаниями. А если есть какая-то плохая привычка, это отличное время ее бросить.
Кроме того, на этот православный праздник наложились и земледельческие традиции. Дело в том, что издавна в конце лета отмечали окончание сбора урожая. Поэтому принято в Успение делать заготовки на зиму: солить огурцы, квасить капусту. Работать на земле тоже было можно, но только не острыми предметами.
В этот день в деревнях даже нож старались не использовать. Проводили праздник в основном в кругу близких. Девушки, если выходили на улицу, то с покрытой головой, и обязательно надевали самый красивый платок.