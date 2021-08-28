Почему перенесение нерукотворного образа Господа Иисуса Христа называют “Спасом на холсте”?
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Почему перенесение нерукотворного образа Господа Иисуса Христа называют “Спасом на холсте”?

2:20:088/28/2021Фото: Правмир
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После эдесского чуда художники стали копировать божественный образ и помещать его на военные стяги.

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Великая святыня утрачена в 1204 году

Третий Спас завершает череду августовских праздников, посвященных Иисусу Христу. Каждый из них связан с определенными событиями в земной жизни Господа. История последнего Спаса берет начало в турецком городе Шанлыурфа. Правда, это только сейчас он так называется, а в древности  был известен как Эдесса. 

Согласно свидетельствам, жил в Эдессе правитель Абгар, который заболел проказой — так, что ни одно лекарство не помогало. Услышав о чудесах, который творит Христос, Абгар отправил  к нему своих поданных. Среди них был художник, который попытался запечатлеть Иисуса во время проповеди. Спаситель заметил это и попросил принести  воду и полотенце: он умылся, вытер лицо, а на ткани остался лик святого.

С полотенцем и вернулись путешественники домой. Отпечаток лица Иисуса Христа излечил Абгара, после чего он принял новую веру. Чудодейственный отрез ткани прикрепили на древко и повесили на городской площади, стекались туда страждущие, молясь об исцелении, и получали его. Но позже Эдессу захватили вражеские войска,  реликвию вывезли в Константинополь. К сожалению, ее так и не удалось сохранить: во времена крестоносцев ценность бесследно пропала, поиски ведутся по сей день. 

Тем не менее, один маленький кусочек ткани, отправленный Абгару, имел огромное значение в истории. Во-первых, благодаря нему Эдесса долгие годы являлась очагом распространения христианства, во-вторых, лик, отпечатавшийся на ткани, — это первое изображение Спасителя, которое положило начало иконопочитанию.

После эдесского чуда художники стали копировать божественный образ и помещать его на военные стяги. Кроме того, благодаря рассказанной истории у верующих теперь есть еще одна праздничная дата — 29 августа. Если быть точными, то в  этот день отмечают перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь. Вот почему  Третий Спас называют еще Нерукотворным Спасом или Спасом на холстах.  

В русских деревнях к последнему Спасу женщины ткали полотно, а 29 августа его носили освящать в церковь. После из этой ткани сшили одежду всей семье. Еще было принято устраивать на Третий Спас ярмарки, где продавали материю и тканые изделия. В народе говорили: «Первый Спас — на воде стоят, второй Спас — яблоки едят, третий Спас — на зеленых горах холсты продают». 

Каждый из этих праздников любим православными. При этом особенность последнего в том, что накануне его заканчивается  строгий Успенский пост. Земледельцы, уставшие на полях за лето, могли наконец позволить себе  яйцо, мясо, рыбу. Поэтому вечером 29 августа обычно накрывали столы: отмечали и Нерукотворный Спас и еще один великий праздник Успение, который наступал буквально за день до этого. Трудовому народу нужно было хорошенько подкрепиться и получить хоть короткую передышку перед подготовкой к долгой изнуряющей зиме. 

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