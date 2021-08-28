Повидло из яблок — вкуснейший рецепт

Яблоко, несомненно, было королем фруктов на Руси. Ведь в далекие времена не существовало супермаркетов с бананами и апельсинами. А персики, арбузы не выращивали еще даже в южных регионах страны. Вот и получалось, что погрызть яблочко — это величайшее гастрономические удовольствие.
На Яблочный спас традиционно собирали большой урожай сочных плодов. Жаль только, что они не могли лежать так же долго, как морковь или свекла. А съесть столько яблок за раз было просто невозможно. Вот и приходилось хозяйкам исхитряться: ведь было жаль терять урожай, да и долгой зимой яблоки могли стать одним из немногочисленных лакомств и главных источником витаминов.
В яблоках содержатся витамины A, С, B1, B2, магний, фосфор, йод, железо. Конечно, в старину таких подробностей не знали, но благотворное влияние яблок на организм ощущали на себе. Славяне этот фрукт в основном сушили, чтобы потом использовать в качестве “заедок” — перекусов по-нашему. Еще яблоки любить мочить в дубовых бочках — на рассоле или на квасе. Современные же хозяйки чаще предпочитают готовить из яблок варенье или повидло. Благодаря консервации сладкое угощение теперь может максимально долго сохранять свой вкус и пользу. Рецептов яблочных десертов существует огромное множество, но мы предлагаем вам несложны и проверенный годами.
Повидло из яблок
2,5 килограмма кислых яблок нужно промыть, очистить от кожицы, убрать сердцевины и порезать на четвертинки. Затем уложить на противень и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Когда фрукт размякнет его достают и отправляют измельчаться в блендер, затем пропускают через сито. Можно и сразу протереть через сито, но это более трудоемкий процесс.
Полученное яблочное пюре необходимо смешать с 1,5 килограммами сахара, переложить в эмалированную кастрюлю с толстым дном или в кастрюли с антипригарным покрытием, включают сильный огонь. Яблочное пюре требуется постоянно перемешивать. Когда оно начнет отставать от стенок и приобретет прозрачность, капают немного пюре на тарелку. Если капля не растекается, из нее не выходит влага, то плиту можно выключать. Далее пюре остужают. Можно сразу подавать его к чаю, а можно разлить по банкам и отправить на хранение в холодное темное место.
Рецепт вроде бы нехитрый, но повидло из него получается замечательное: подходит для блинчиков, тортов, пирогов и пирожков, тостов. Даже просто попить с ним чай будет очень приятно.