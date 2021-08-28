Гигантская черепаха нападает на морскую птицу и съедает ее: видео с Сейшельских островов

Кадры, на которых черепаха охотится на крачку, были сняты на Сейшельских островах Фрегат.
Вероятно, что усилия по улучшению среды обитания острова привели к росту популяции птиц.
Это сделало птиц более доступными и, скорее всего, упадет на землю под землей.
Исследователи не знают, является ли охота новым поведением или возобновлением естественной деятельности, которая снова происходит из-за усилий по сохранению.
В невероятно маловероятной встрече была заснята гигантская черепаха-вегетарианец, которая нападает на морскую птицу, откусывая ей голову и съедая остальное, сообщает dailymail.co.uk.
Событие, в котором участвовали большая рептилия и морская крачка, живущие на острове Фрегат на Сейшельских островах, было «совершенно неожиданным», по словам исследователей из Зоологического музея Кембриджского университета, которые стали свидетелями встречи.
Это был первый случай, когда черепаха была поймана специально для охоты на добычу в дикой природе - раньше ее видели, питаясь костями и раковинами улиток для получения кальция.
Исследователи полагают, что такое поведение было вызвано большой колонией кузнечной крачки, насчитывающей 265000 человек, и 3000 черепах, живущих близко к острову.
Птенец, вероятно, упал с дерева наверху, приземлившись на бревно, к которому медленно приближалась гигантская черепаха, и за семь минут встречи убил и поел птицу.
Земля под колонией усеяна выпавшими из гнезд птицами и птенцами.
Видео с «охотничьей камерой» показывает птицу, стоящую рядом с приближающейся черепахой, что говорит о частом взаимодействии такого типа.
В большинстве мест потенциальные жертвы слишком быстры или подвижны, чтобы их могли поймать гигантские черепахи.
На Галапагосских и Сейшельских островах гигантские черепахи являются крупнейшими травоядными животными и поедают до 11 процентов растительности.
Они также играют важную роль в рассеивании семян, разрушении растительности и размывании горных пород.
Это по словам Анны Зора, менеджера по охране природы острова Фрегат, которая снимала охоту на птицу.
Она сказала: «Когда я увидела странную черепаху, я села и стала смотреть, а когда я поняла, что она делает, я начала снимать».
Встреча была, вероятно, возможна из-за недавнего обширного восстановления среды обитания на острове, которое позволило колонии крачек так резко разрастаться.
«Я не мог поверить в то, что видел», - говорит автор исследования доктор Джастин Герлах, директор биологических исследований в колледже Питерхауса Кембриджского университета.
Сцена была снята в лесах острова Фрегат на Сейшельских островах, архипелага у побережья Восточной Африки.
По словам исследователя, «это было одновременно и ужасающе, и потрясающе».
На видео взрослая самка черепахи делает прямой путь в обычном темпе к своей цели: птенцу крачки, выброшенному на мель на бревне.
Он смотрел прямо на крачку и целенаправленно шел к ней. Это было очень, очень странно и полностью отличалось от обычного поведения черепахи, - сказал Герлах.
Медленно и верно черепаха подбирается ближе. Когда он оказывается на расстоянии укуса, он протягивает руку с открытым ртом.
Цыпленок пытается защитить себя, клюнув черепаху, но его усилия тщетны.
Как только цыпленок достигает конца бревна, которому больше некуда идти, черепаха давит челюстями прямо на голову цыпленка.
Безвольный цыпленок срывается с бревна. Черепаха спускается и проглатывает все целиком. Весь процесс занимает семь минут.
Гигантские черепахи на острове были замечены поедающими кости и раковины улиток, но предполагалось, что на них не охотились, и это было сделано для повышения уровня кальция.
«Всегда было невозможно сказать, убила ли черепаха непосредственно животное или она просто случайно села на одно животное и обнаружила, что оно удобно раздавлено мертвым», - говорит Герлах. «Зачем отказываться от свободного белка?»
Он сказал, что на видео выяснилось, что у черепахи был предыдущий опыт отлова цыплят на бревнах, как будто это происходило регулярно.
Когда цыплята падают, их инстинкт - любой ценой избегать земли. «Вероятно, поэтому цыпленок остался на бревне, даже когда черепаха подобралась ближе», - сказал Герлах.
Он добавил: «Мне показалось, что этот человек раньше успешно охотился; казалось, он знает, что делает ».
Хотя эта черепаха кажется опытным охотником, остаются вопросы о том, сколько черепах охотятся, как часто они это делают, сколько пищи они получают от нее и происходит ли это также в других местах.
«Можем ли мы наблюдать популяцию черепах, которая развивает новый тип поведения с эволюционными последствиями, или это просто интересное наблюдение в данный момент?» Герлах задумался.
Он подозревает, что усилия по сохранению на острове Фрегат могут быть одной из причин появления этого необычного поведения.
Хотя популяции морских птиц и черепах в последние несколько сотен лет сокращались, усилия на острове возродили их популяции, чтобы создать уникальное сочетание популяций высоких птиц и высоких черепах.
Герлах сказал, что усилия по сохранению были «воссозданием условий для естественного поведения, которого люди не видели сотни лет».
«Есть много историй о черепахах, поедающих раковины улиток, чтобы кальций оставил себе скелеты, но я не понимаю, почему они не могли также систематически есть улиток», - сказал он.
Исследователь сказал, что, несмотря на все неизвестные, черепаха прилагает значительные усилия, чтобы съесть крачку, по сравнению с жеванием растений, что предполагает, что морские птицы являются чем-то вроде деликатеса для рептилий.
Результаты были опубликованы в журнале Current Biology .
ЧТО ТАКОЕ ГАЛАПАГОСКИЕ ОСТРОВА?
Галапагосские острова расположены в 563 милях к западу от материкового Эквадора, частью которого они являются. Это одни из самых удаленных массивов суши в мире.
Есть 21 остров, но только четыре из них населены с населением около 25 000 человек.
Они содержат более 1300 видов, которые больше нигде на Земле не встречаются. Благодаря островам на пересечении трех океанских течений, море является Меккой для морской флоры и фауны.
К наиболее известным видам, уникальным для Галапагосских островов, относятся гигантская черепаха, морская игуана, нелетающий баклан и галапагосский пингвин - единственный вид пингвинов, обитающий в Северном полушарии.
ЮНЕСКО решила объявить Галапагосские острова объектом Всемирного наследия, находящимся под угрозой, в 2007 году из-за туристического бума.
Действительно, ежегодное количество посетителей увеличилось с 12 000 в 1979 году до более чем 300 000 сегодня.
Десятки видов Галапагосских островов в настоящее время «находятся под угрозой исчезновения».