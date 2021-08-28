Новый астероид PH27 2021 открыли 13 августа: он облетает Солнце каждые 113 дней

Астрономы обнаружили астероид с самой короткой из известных на сегодняшний день орбит, облетевший Солнце каждые 113 дней.
Этот астероид шириной 3280 футов, известный как 2021 PH27, был обнаружен 13 августа.
У него наименьшее среднее расстояние из всех астероидов в Солнечной системе, и только Меркурий имеет более короткую орбиту - 88 дней.
Из-за близости к солнцу температура поверхности PH27 2021 года достигнет почти 900F.
Эксперты не знают, откуда он взялся, но подозревают, что он зародился в главном поясе астероидов.
Из-за своей орбиты PH27 2021 года имеет два возможных исхода: либо он в конечном итоге рухнет, либо будет выброшен из внутренней части Солнечной системы, пишет dailymail.co.uk.
Астрономы обнаружили астероид с самой короткой из известных на сегодняшний день орбитой - космический камень, который каждые 113 дней летает на расстояние 12 миллионов миль от Солнца.
Этот астероид шириной 3280 футов, известный как 2021 PH27, был обнаружен 13 августа Скоттом Шеппардом из Института науки Карнеги с использованием данных камеры темной энергии (DECam) в Чили.
Он также имеет наименьшее среднее расстояние среди всех астероидов в Солнечной системе, и только Меркурий имеет более короткую орбиту (88 дней) и меньшее среднее расстояние.
Фактически, этот астероид настолько близок к Солнцу, что он «испытывает самые большие общие релятивистские эффекты из всех известных объектов Солнечной системы», согласно заявлению Национальной исследовательской лаборатории оптической и инфракрасной астрономии (NOIRLab).
Из-за его непосредственной близости к солнцу температура поверхности 2021 PH27 «достигает почти 500 градусов по Цельсию (около 900 градусов по Фаренгейту) при ближайшем приближении, достаточно горячей, чтобы плавить свинец», - добавил Шеппард.
Снимки космического камня были сделаны Яном Делл'антонио и Шенминг Фу из Университета Брауна.
Астероид 2021 PH27 снова наблюдался 14 и 15 августа отдельными астрономами, что подтвердило открытие Шеппарда.
«Хотя время телескопа для астрономов очень ценно, международный характер и любовь к неизвестному побуждают астрономов отвергать свою собственную науку и наблюдения, чтобы следить за новыми, интересными открытиями, подобными этому», - сказал Шеппард в заявлении.
Эллиптическая орбита PH27 2021 года (что является общим для всех планет и астероидов) не только самым быстрым из известных астероидов, вращающихся вокруг Солнца, но и пересекает орбиты Меркурия и Венеры.
На данный момент исследователям неясно, откуда появился PH27 2021 года, но они предполагают, что он, возможно, зародился в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером и был вытеснен «гравитационными возмущениями от внутренних планет».
«Однако его высокий наклон орбиты в 32 градуса предполагает, что вместо этого это может быть потухшая комета из внешней солнечной системы, которая попала на более близкую короткопериодическую орбиту при прохождении мимо одной из планет земной группы», - добавлено в заявлении.
Эксперты также считают, что орбита PH27 2021 года нестабильна, что оставляет у нее два возможных исхода: либо он в конечном итоге врезался в Меркурий, Венеру или Солнце «через несколько миллионов лет», либо будет выброшен из внутренней части Солнечной системы из-за гравитационного влияния внутреннего. планеты.
Астероиды, расположенные так близко к Солнцу, трудно найти, поскольку они не видны из-за яркого света звезды. Некоторым из них так жарко из-за близости к солнцу, что они распадаются. Гравитационные силы планеты также могут вызвать разрушение астероидов.
Однако ни то, ни другое пока не повлияло на PH27 2021 года.
«Доля астероидов, находящихся внутри Земли и Венеры по сравнению с внешними, даст нам представление о силе и составе этих объектов», - пояснил Шеппард.
«Понимание численности астероидов внутри земной орбиты важно для завершения переписи астероидов вблизи Земли, включая некоторые из наиболее вероятных ударов Земли, которые могут приближаться к Земле в дневное время и которые не могут быть легко обнаружены в большинстве обзоров, проводимых в ночное время, вдали от Солнца, - добавил Шеппард.
Космический камень сейчас входит в фазу соединения с Солнцем, где он будет находиться позади Солнца от Земли.
Ожидается, что он вернется в известность в начале следующего года.
В чем разница между астероидом, кометой и метеоритом?
Астероид большого кусок скалы , оставшийся от столкновений или ранней Солнечной системы. Большинство из них расположено между Марсом и Юпитером в Главном поясе.
Кометы скала покрыта льдом, метана и других соединений. Их орбиты уводят их намного дальше от Солнечной системы.
Метеором является то, что астрономы называют вспышку света в атмосфере , когда мусор сгорает.
Сам этот мусор известен как метеороид. Большинство из них настолько малы, что испаряются в атмосфере.
Если какой-либо из этих метеороидов добирается до Земли, его называют метеоритом .
Метеоры, метеороиды и метеориты обычно происходят от астероидов и комет.
Например, если Земля проходит через хвост кометы, большая часть обломков сгорает в атмосфере, образуя метеорный дождь.