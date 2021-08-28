Нарядные открытки и искренние поздравления для всех в праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа

В День успенья Богородицы Святой
Будут пусть незримо ангелы с тобой,
Радость в сердце загорится огоньком,
А любовь закружит шустрым мотыльком.
Дом наполнит в этот праздник звонкий смех,
Жизнь подарит и удачу, и успех.
И окажутся все близкие с тобой
В День успенья Богородицы Святой!
***
Успение Богородицы,
Пресвятой мы вспоминаем.
Всем людям большого здравия,
И жизни беспечной желаем.
Святая хранит по сей день нас,
От бед и от зла бережет.
Несчастным она помогает,
Кто помощи просит и ждет!
Святой день сегодня настал,
С ним поздравить тебя я хочу,
Пожелать процветанья, добра,
Береги и люби ты семью.
Мира, легкости и всех земных благ,
И гармонии твоей душе,
С Успением Пресвятой Богородицы тебя,
Чтоб судилось сбыться мечте!
***
В День Успения Богородицы
Святой Девы Марии,
Желаю, чтоб ее вы
О милости просили.
Святая Богородица
На нас с небес взирает,
Молитвы наши слышит,
Что ей мы посылаем.
Прости, детей нас, грешных,
Беды отведи,
К любви нам и смирению
Укажи пути.
Желаю в День Успения
Свечу поставить в храме,
Пусть милость Богородицы
Пребудет вечно с нами.
Источник: pozdravok.ru