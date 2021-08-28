Нарядные открытки и искренние поздравления для всех в праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа
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Нарядные открытки и искренние поздравления для всех в праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа

5:15:258/28/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы в 2021 году 28 августа.

Успение Пресвятой Богородицы

В День успенья Богородицы Святой
Будут пусть незримо ангелы с тобой,
Радость в сердце загорится огоньком,
А любовь закружит шустрым мотыльком.

Дом наполнит в этот праздник звонкий смех,
Жизнь подарит и удачу, и успех.
И окажутся все близкие с тобой
В День успенья Богородицы Святой!

***

Успение Богородицы,
Пресвятой мы вспоминаем.
Всем людям большого здравия,
И жизни беспечной желаем.

Святая хранит по сей день нас,
От бед и от зла бережет.
Несчастным она помогает,
Кто помощи просит и ждет!

Успение Пресвятой Богородицы

Святой день сегодня настал,
С ним поздравить тебя я хочу,
Пожелать процветанья, добра,
Береги и люби ты семью.

Мира, легкости и всех земных благ,
И гармонии твоей душе,
С Успением Пресвятой Богородицы тебя,
Чтоб судилось сбыться мечте!

***
В День Успения Богородицы
Святой Девы Марии,
Желаю, чтоб ее вы
О милости просили.

Святая Богородица
На нас с небес взирает,
Молитвы наши слышит,
Что ей мы посылаем.

Прости, детей нас, грешных,
Беды отведи,
К любви нам и смирению
Укажи пути.

Желаю в День Успения
Свечу поставить в храме,
Пусть милость Богородицы
Пребудет вечно с нами.

Источник: pozdravok.ru

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