Душевные слова и открытки с праздником Успения Пресвятой Богородицы 28 августа

Ты смотрела, как на крестном древе,
Умирал твой Сын — Иисус Христос,
Он с собой кусочек сердца девы,
На небо к Отцу тогда унес.
Бог избрал тебя, Его рожденье
Светлой верой заслужила ты,
Дал тебе свое благословенье,
И отмерил много теплоты.
Пресвятая, чистая такая,
Будешь с Сыном в вечности потом,
Истину о Боге открывая,
Входишь милосердно в каждый дом.
© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/uspenie/4.htm
Дева Мария ушла во спасенье.
Нам подарившая Бога однажды.
Запечатлелось навеки мгновенье.
Помнит о нем, замечательном, каждый.
Путь пусть укажет бесценной улыбкой,
Дарит покой пусть, уют и тепло,
Чтоб покаянье, покорность, надежда —
Все в нашу жизнь чтобы прочно вошло.
© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/uspenie/4.htm
Пресвятую Богородицу мы почитаем,
Её успение сегодня вспоминаем,
Чтоб проводить её апостолы святые
Собрались оказать ей почести земные.
Всем людям мы желаем мира, счастья,
Пусть стороной уйдут ненастья,
В душе покоя и тепла,
Здоровья крепкого всегда!
Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru