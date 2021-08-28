Душевные слова и открытки с праздником Успения Пресвятой Богородицы 28 августа
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Душевные слова и открытки с праздником Успения Пресвятой Богородицы 28 августа

7:15:108/28/2021Фото: bonnycards.ru
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Успение — один из двенадцати важнейших праздников в церковном календаре. Он посвящен кончине Божьей Матери, но в этот день принято не только грустить.

Успение Пресвятой Богородицы

Ты смотрела, как на крестном древе,
Умирал твой Сын — Иисус Христос,
Он с собой кусочек сердца девы,
На небо к Отцу тогда унес.

Бог избрал тебя, Его рожденье
Светлой верой заслужила ты,
Дал тебе свое благословенье,
И отмерил много теплоты.

Пресвятая, чистая такая,
Будешь с Сыном в вечности потом,
Истину о Боге открывая,
Входишь милосердно в каждый дом.
© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/uspenie/4.htm

Успение Пресвятой Богородицы

Дева Мария ушла во спасенье.
Нам подарившая Бога однажды.
Запечатлелось навеки мгновенье.
Помнит о нем, замечательном, каждый.

Путь пусть укажет бесценной улыбкой,
Дарит покой пусть, уют и тепло,
Чтоб покаянье, покорность, надежда —
Все в нашу жизнь чтобы прочно вошло.
© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/uspenie/4.htm

Успение Пресвятой Богородицы

Пресвятую Богородицу мы почитаем,
Её успение сегодня вспоминаем,
Чтоб проводить её апостолы святые
Собрались оказать ей почести земные.
Всем людям мы желаем мира, счастья,
Пусть стороной уйдут ненастья,
В душе покоя и тепла,
Здоровья крепкого всегда!

Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru

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