Прикольные картинки в День дальнобойщика 28 августа для всех причастных: Отправь по whatsapp и по смс

Дальнобойщик, сегодня день твой,
Ты возвращаешься домой!
От души мы поздравляем,
Легкого пути тебе желаем.
Будет исправен твой тягач,
Как скакун молодой, горяч,
Выручит в любой беде,
Богатство принесет тебе.
Еще крепкого здоровья,
Счастья и уюта в доме,
И счастливая семья
Пусть всегда радует тебя.
***
Пусть всегда твоя дорога
Будет гладкой и прямой.
Чтоб любил ты, дальнобойщик,
Возвращаться в дом родной.
Пусть машина будет крепкой,
И напарник хоть куда.
Освещает пусть дорогу
Путеводная звезда!
И в ночи, и спозаранку
Ты устало смотришь вдаль,
Крутишь весело баранку,
Жмёшь до пола на педаль.
За окном леса мелькают,
Города, столбы, дома,
Время месяцы сменяют,
Вслед за осенью — зима.
Я желаю, дальнобойщик,
Ты смелей вперёд лети,
И водил хороших больше,
Помогали чтоб в пути!
***
Дорога вьётся серой лентой
И убегает в горизонт,
Ты за рулём зимой и летом,
Баранку крутишь круглый год.
Всегда будь бодрым, дальнобойщик,
И за рулём не вздумай спать,
Пусть не случается поломок,
Гайцы не будут донимать!
Пусть море ярких впечатлений
Твоя работа принесёт,
И на дороге, непременно,
Любой на выручку придёт!
Источник: pozdravok.ru