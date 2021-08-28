Прикольные картинки в День дальнобойщика 28 августа для всех причастных: Отправь по whatsapp и по смс
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Прикольные картинки в День дальнобойщика 28 августа для всех причастных: Отправь по whatsapp и по смс

6:15:098/28/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В последнюю субботу августа представители этой мужественной профессии отмечают свой профессиональный праздник – День дальнобойщика.

День дальнобойщика

Дальнобойщик, сегодня день твой,
Ты возвращаешься домой!
От души мы поздравляем,
Легкого пути тебе желаем.

Будет исправен твой тягач,
Как скакун молодой, горяч,
Выручит в любой беде,
Богатство принесет тебе.

Еще крепкого здоровья,
Счастья и уюта в доме,
И счастливая семья
Пусть всегда радует тебя.

***

Пусть всегда твоя дорога
Будет гладкой и прямой.
Чтоб любил ты, дальнобойщик,
Возвращаться в дом родной.

Пусть машина будет крепкой,
И напарник хоть куда.
Освещает пусть дорогу
Путеводная звезда!

День дальнобойщика

И в ночи, и спозаранку
Ты устало смотришь вдаль,
Крутишь весело баранку,
Жмёшь до пола на педаль.

За окном леса мелькают,
Города, столбы, дома,
Время месяцы сменяют,
Вслед за осенью — зима.

Я желаю, дальнобойщик,
Ты смелей вперёд лети,
И водил хороших больше,
Помогали чтоб в пути!

***

Дорога вьётся серой лентой
И убегает в горизонт,
Ты за рулём зимой и летом,
Баранку крутишь круглый год.

Всегда будь бодрым, дальнобойщик,
И за рулём не вздумай спать,
Пусть не случается поломок,
Гайцы не будут донимать!

Пусть море ярких впечатлений
Твоя работа принесёт,
И на дороге, непременно,
Любой на выручку придёт!

Источник: pozdravok.ru

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