С Днем дальнобойщика головокружительные поздравления для каждого: Крутые тачки и открытки внутри
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С Днем дальнобойщика головокружительные поздравления для каждого: Крутые тачки и открытки внутри

8:45:388/28/2021Фото: fresh-cards.ru
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В последнюю субботу августа все российские дальнобойщики отмечают свой профессиональный праздник.

День дальнобойщика

Шофёр – профессия достойная уважения
И любому мальчишке хочется им стать непременно!
А дальнобойщик, как мореплаватель асфальтных дорог,
В жизни своей каждый день мужества урок!
Я свой привет с пожеланиями тебе отправляю!
И с праздником профессиональным тебя поздравляю!
Ты путешественник, но знай, что дома ждёт семья!
И лёгкой дороги и крепко держать тебе руля!

День дальнобойщика

В дальнобойщики не каждый шофёр пойдёт работать,
Хоть и путешествовать всем по дорогам охота!
Всегда и во всем друзьям и коллегам ты помогаешь,
И о новых горизонтах непокорённых ты мечтаешь!
Любить свою машину каждый дальнобойщик обязан,
И в любых поездках она будет безотказна!
С Днём дальнобойщика тебя от души поздравляю,
И дома с нетерпением ждут и очень сильно скучают!

День дальнобойщика

В дальнобойщики идут шофёры романтики,
По разным странам ездить не смогут франтики!
Сегодня с Днём дальнобойщика тебя я поздравляю,
Возвращаться скорее домой после рейсов желаю!
Все мальчишки на улице хотят быть на тебя похожими
И в любом городе есть у тебя друзья и знакомые!
Буду с нетерпением тебя с командировок ждать,
И также семейный очаг хранить буду и любовь оберегать!

Источник: pozdravik.ru, fresh-cards.ru

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