Посетитель ресторана «под кайфом от грибов» застрелил отца, который защитил годовалого сына
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Посетитель ресторана «под кайфом от грибов» застрелил отца, который защитил годовалого сына

4:30:228/28/2021,Элис КеллиФото: GoFundMe / Майкл Уэйкфилд / Facebook
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Дэвис был арестован полицией Майами в соседнем переулке вскоре после того, как произошел инцидент. 

Уэйкфилд якобы был застрелен Тамариусом Дэвисом

Человека, который был застрелен при попытке защитить своего сына от вооруженного преступника, назвали Дастином Уэйкфилдом .

22-летний Уэйкфилд обедал с женой и годовалым сыном в ресторане Саут-Бич в Майами, когда произошла стрельба.

Что случилось с Дастином Уэйкфилдом?

Уэйкфилд якобы был застрелен Тамариусом Дэвисом, мужчиной из Джорджии, который был арестован и обвинен в убийстве второй степени с применением оружия и покушении на убийство, сообщает yourtango.com.

Сообщается, что в Дастина Уэйкфилда застрелили, когда он защищал своего сына.

По словам дяди Уэйкфилда, которого не было в ресторане, но он слышал рассказы своей семьи, Дэвис сначала направил пистолет на годовалого ребенка.

«Этот парень вошел с пистолетом, размахивая им, говоря, что пора умирать. Он направил пистолет на сына, и Дастин сказал: «Он всего лишь мальчик», - сказал Майк Уэйкфилд.

«Дастин встал между вооруженным преступником и ребенком и выстрелил в него. Он несколько раз выстрелил в него на земле ».

Тамариус Дэвис был арестован за убийство Дастина Уэйкфилда.

Дэвис был арестован полицией Майами в соседнем переулке вскоре после того, как произошел инцидент.

Дэвис якобы сказал полиции, что он «случайно выбрал» Уэйкфилда.

Дэвис также якобы напал на другого человека после стрельбы, стреляя в него, но в конечном итоге пропустил его. На видеозаписи его ареста Дэвис кричит: «Я сделал это. Я сделал это».

Согласно отчету об аресте, смотритель парка Майами-Бич слышал выстрелы и видел, как Дэвис преследовал мужчину.

По словам полиции, рейнджер сказал полиции, что видел, как Дэвис стрелял в землю.

На другом видео свидетеля, полученном Miami Herald, Дэвис идет по улице в сторону Оушен Драйв, рядом со входом в отель Winter Haven.

Как сообщается, на видео он прицелился и выстрелил в человека, которого не ударили, и он убежал.

Сообщается, что Дэвис был «под кайфом от грибов».

Согласно отчету об аресте, Дэвис сказал, что он был «под кайфом от грибов, который заставил его чувствовать себя более сильным».

В другом видео, которое якобы было снято после того, как Уэйкфилд был застрелен, мужчина, которого считают Дэвисом, танцует и раскачивается, держа оружие возле ресторана Ocean Drive.

Есть GoFundMe для семьи Дастина Уэйкфилда.

Майкл Уэйкфилд основал GoFundMe, чтобы собрать деньги для семьи своего племянника.

По словам его дяди, Уэйкфилд работал в строительной отрасли и любил музыку и охоту.

«Он был самым добрым ребенком. Он любил свою семью. Он любил быть отцом », - сказал он о Уэйкфилде.

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