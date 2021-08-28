Меркурий с Юпитером заставили трех знаков зодиака врать самим себе с 27 августа 2021 года

Есть три знака зодиака, которые лгут себе, начиная с 27 августа 2021 года, и они могут указать на две планеты для этой проблемы: Меркурий и Юпитер.
Вероятно, самый нелепый поворот в этом транзите заключается в том, что он может заставить нас солгать ... самим себе. Как раз то, что нам было нужно, правда?
Нет ничего лучше небольшого самообмана, чтобы начать выходной. О, парень. И действительно кажется, что наш друг Меркьюри всегда рядом, слоняется поблизости и создает проблемы, пишет yourtango.com.
О, Меркурий, мы так жаждем тех дней, когда ты будешь к нам добр.
Однако нам просто придется подождать, так как Несоединение Юпитера просто расширяет все неправильное о Меркурии.
Привет, я фанат Меркьюри, и я люблю хорошее, энергичное общение так же сильно, как и следующий фанат, но мне, как и вам, просто придется сидеть и ждать лучших дней, когда дело доходит до этого быстро вращающаяся, вспыльчивая маленькая планета.
Соединение Меркурия и Юпитер убедило нас в том, что небо зеленое, и это мнение никуда не годится. В любви мы сделаем то же самое. Мы будем лгать себе о реальности наших отношений. Мы купимся на нашу собственную ложь и, будем надеяться, не будем настраивать себя на очень грубые пробуждения после того, как этот транзит пройдет.
Кто будет лгать себе во время соединения Меркурия с Юпитером?
Знаки зодиака, которые лгут сами себе, начиная с 27 августа 2021 года:
Близнецы (21 мая - 20 июня)В вашем мире все хорошо, Близнецы. Это то, что вы скажете себе , начиная с 27 августа 2021 года. О, вы можете быть на грани потери всего, что вам дорого, но вам лучше сделать вид, что все в порядке. Это то, чего вы хотели от жизни, верно?
Вы хотели быть одиноким, вы хотели быть разоренным, бездетным, гордым ... сравнивать свою жизнь с жизнями других - пустая трата времени, потому что это показывает вам только то, чего вы не хотите.
Эти люди все равно не счастливы, правда? В конце концов, что такое настоящий успех?
У вас счастливая жизнь с семьей и друзьями , когда все вас поддерживают и участвуют? Нет, ты бы предпочел просто сохранять рассудительность; вы знаете, чего хотите, и это именно то, что у вас есть.
Другими словами, ваше заблуждение настолько велико, что вы убедили себя, что любите каждое мгновение жизни, к которому не хотели иметь ничего общего. Твой собственный.
Дева (23 августа - 22 сентября)«Величайшая уловка дьявола заключалась в том, чтобы убедить мир, что его не существует». Ну разве ты не дьяволенок, Дева?
Потому что вы тоже в чем-то убеждаете мир - в своем сияющем и непреходящем здоровье. Вы отрицали все, что могли отрицать, когда дело касается вашего здоровья.
И, честно говоря, кто может вас винить - я имею в виду, что никто не хочет сталкиваться с проблемами здоровья. В этой стране, если вы заболеете, стресс уйдет сразу на мысль о том, как платить за лечение.
Нельзя даже думать о самой болезни; это всегда: «Как я буду за это платить ?!»
Вы уже какое-то время плохо себя чувствуете, а лжете себе еще дольше. Меркурий в несоединении с Юпитером не только будет способствовать вашему самообману, он откроет правду, стоящую за ним, и вам придется столкнуться с реальностью.
Пройдите медицинский осмотр или станьте натуропатом; делайте все, что вам нужно, чтобы заботиться о своем здоровье. Просто сделай это.
Весы (23 сентября - 22 октября)Вы думаете, что можете избежать наказания за причинение вреда людям, главным образом потому, что вы перекладываете ответственность и снимаете с себя всю ответственность.
Вы солгали себе и будете продолжать - особенно во время этого сурового перехода. Если вы разрушили чье-то сердце - это их вина, что они ошиблись.
Если вы кому-то лжете, он виноват в том, что поверил в это - на самом деле, вы видите всех дураками, созревшими для выбора. Вы никогда не смотрите в зеркало своей души.
Это похоже на фотографию Дориана Грея - вы показываете миру свою звездную, блестящую сторону, а затем продолжаете причинять вред людям, ломать их, разрушать их доверие.
Никто не лжет себе так, как вы, Весы. И делаете ли вы это, чтобы защитить себя или нет, вам никогда не удастся ощутить дух « Истина сделает вас свободными ».