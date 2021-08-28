Почему я все время мерзну?
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Почему я все время мерзну?

1:00:098/28/2021,Йона ДервишиФото: pixabay.com
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Исследование показывает, что женщины более склонны к холоду, чем мужчины, из-за более медленного метаболизма. 

Исследование показывает, что женщины более склонны к холоду, чем мужчины, из-за более медленного метаболизма.

Давайте устроим сцену: мягкий осенний день. Вы уже закрыли все окна и возились с термостатом. Там нет нет костей леденящего проекта везде можно найти, так как это возможно , что вы все еще так холодно?

Вы, вероятно, так расстроены, что спрашиваете: "Почему мне так холодно?"

"Почему мне так холодно?" Как и большинство симптомов, постоянное ощущение холода часто является индикатором более серьезной проблемы, пишет yourtango.com.

«Связано ли ощущение холода с определенной частью тела или с общим чувством болезни, важно смотреть на человека в целом», - говорит Джефф Сигел , тренер по психическому здоровью. Сигель объясняет, что есть три уровня, которые нужно проверить, чтобы сделать оценку:


  • Физиологический уровень при нарушении гормонального баланса
  • Энергетический уровень заблокированной ци или праны, который можно исправить с помощью иглоукалывания или работы с дыханием.
  • И психологический уровень, учитывающий склад ума и эмоции человека.

«Безнадежность или страх могут привести к нарушению осанки и сужению кровеносных сосудов, что может вызвать чувство холода», - добавляет Сигел. «Медицинский анамнез также может иметь значение, поскольку некоторые лекарства или методы лечения могут изменять заданную температуру».

На что еще может указывать холодная нетерпимость?

1) Низкая масса тела

Жир - это изоляция тела, и при его небольшом количестве ваше тело теряет тепло быстрее. Вот почему люди, страдающие расстройствами пищевого поведения, такими как нервная анорексия (анорексия), обычно жалуются на чувство холода.

2) Плохое кровообращение

Проблемы с системой кровообращения обычно являются симптомами других проблем со здоровьем, таких как ожирение и диабет. В случае диабета недостаточное кровообращение также может вызвать повреждение нервов, что приводит к ощущению холода в ногах.

3) Осложнения приема лекарств

Такие лекарства, как бета-адреноблокаторы , замедляют работу сердца, что может повлиять на кровоснабжение рук и ног.

4) Дефицит витамина B-12

Если вы постоянно чувствуете зябкость, это может быть признаком того, что вам не хватает B12. Витамин отвечает за поддержание здоровья красных кровяных телец , чтобы перемещать кислород по вашему телу. Недостаток здоровых эритроцитов обычно называют анемией различной степени тяжести.

Другие расстройства и заболевания, на которые может указывать постоянный озноб, включают:

5) гипотиреоз

Это состояние, также известное как «недостаточная активность щитовидной железы», является результатом того, что ваша щитовидная железа не вырабатывает достаточно важных гормонов.

6) болезнь Рейно

Это заболевание сужает мелкие артерии в теле, ограничивая приток крови к пораженным участкам. Исследования показывают, что женщины и те, кто живет в более холодных регионах , более подвержены заболеванию Рейно.

7) Заболевание периферических артерий (ЗПА)

Человек с ЗПА не получает адекватного притока крови к важным частям тела, в первую очередь к ногам и рукам. Заболевание также может быть признаком накопления жировых отложений в артериях.

Другие факторы играют роль в регулировании температуры тела, например, форма тела, ранее существовавшие проблемы со здоровьем, пол и возраст.

Исследование показывает, что женщины более склонны к холоду, чем мужчины, из-за более медленного метаболизма. Это приводит к тому, что тело вырабатывает меньше тепла и, что неудивительно, может вызывать чувство холода. Эстроген также может понижать температуру тела , тем самым изменяя способ поддержания тепла вашим телом в определенные фазы менструального цикла.

Обратите внимание, что эта статья не предназначена для постановки диагноза; всегда сначала посоветуйтесь с врачом. Они смогут должным образом оценить любые ваши заболевания и назначить соответствующее лечение.

А пока вот несколько советов, как согреть ваше тело, от Кейи Мурти, клинического гипнотерапевта и аюрведического консультанта:


  • Избегайте холодных продуктов, таких как салаты, соки и другие холодные напитки.
  • Ешьте пищу, которая ускоряет ваш метаболизм, увеличивает кровоток и согревает вас.
  • Пейте теплую воду, суп или чай с медом, чтобы не было холода.
  • При приготовлении используйте любую из этих специй или их комбинацию. Если вы не готовите, приготовьте эти специи в порошкообразном виде и посыпьте ими пищу: черный перец, имбирь, тмин, корицу и мускатный орех.
  • Йога для людей с вата- и капха-дошами может быть частью повседневной жизни, чтобы увеличить поток Питты и согреть тело.
  • Носите одежду, которая помогает предотвратить потерю тепла, например шерстяные носки круглый год, хлопковые, шелковые или шерстяные шарфы, кепки и ушные накидки.

Если вы все еще спрашиваете «почему мне так холодно»? После ознакомления с этими возможными решениями вам может потребоваться обратиться за медицинской помощью.

Мурти предупреждает: «Это серьезная проблема, когда вы выполняете все вышеперечисленные рекомендации и по-прежнему имеете холодный пот, учащенное сердцебиение, постоянную усталость, плохой сон, отсутствие желания есть, разговаривать или выходить на улицу и т. Д.» Если это так, не стесняйтесь обратиться к медицинскому работнику.

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