Исследование: мутирующие штаммы вируса снижают защиту от коронавируса и вакцинированных, и переболевших
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Исследование: мутирующие штаммы вируса снижают защиту от коронавируса и вакцинированных, и переболевших

1:30:288/28/2021,Эрик РобинсонФото: pixabay.com
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Ученые культивировали клеточную линию исходного вируса SARS-CoV-2 вместе с двумя вариантами в лаборатории уровня биобезопасности 3 в кампусе OHSU в Маркуам-Хилл.

Исследователи измерили эффективность антител в блокировании инфекции для каждого штамма вируса
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Новое лабораторное исследование, проведенное Орегонским университетом здравоохранения и науки, показало, что сыворотка крови, взятая у людей, ранее вакцинированных или инфицированных естественным путем, демонстрирует «значительно сниженную» защиту от двух широко циркулирующих вариантов нового коронавируса SARS-CoV-2.

Исследователи заявили, что их результаты подчеркивают важность вакцинации в сочетании с поддержанием мер общественного здравоохранения для предотвращения распространения вируса SARS-CoV-2, пишет medicalxpress.com.

«Мы знаем, что вирус продолжает развиваться ради собственной выгоды», - сказал соавтор исследования Фикаду Тафессе, доктор философии, доцент кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии медицинского факультета OHSU.

Исследователи обнаружили, что два вызывающих беспокойство варианта - B.1.1.7, происходящее из Великобритании, и B.1.351, происходящее из Южной Африки - демонстрируют снижение нейтрализации антителами в крови почти 100 человек, вакцинированных вакциной Pfizer или ранее. заражены вирусом. В случае варианта B.1.351 исследователи измерили девятикратное снижение эффективности по сравнению с исходным вирусом SARS-CoV-2.

Тем не менее, исследователи восприняли как положительный момент то, что вакцинация и более ранние инфекции все еще обеспечивали некоторую остаточную защиту от двух вариантов, вызывающих озабоченность. Этот вывод, по-видимому, согласуется с общим снижением частоты госпитализаций и смертей во всем мире, несмотря на растущую распространенность этих вариантов.

Выводы OHSU в целом согласуются с другими недавними отчетами.

В отличие от других лабораторных исследований с использованием нерепликативных версий вариантов, исследователи OHSU использовали аутентичные варианты вируса, выделенные от пациентов и полученные OHSU из национального хранилища.

Ученые культивировали клеточную линию исходного вируса SARS-CoV-2 вместе с двумя вариантами в лаборатории уровня биобезопасности 3 в кампусе OHSU в Маркуам-Хилл. Они взяли образцы каждого типа вируса, смешав каждый с образцами крови, собранными в общей сложности у 50 человек в Орегоне, получивших вакцину Pfizer, а также у 44 человек, ранее инфицированных коронавирусом.

Затем исследователи измерили эффективность антител в блокировании инфекции для каждого штамма вируса.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости постоянных мер предосторожности в отношении пожилых людей.

Исследователи обнаружили, что снижение уровня антител особенно заметно у людей от 50 лет и старше.

Повышенная восприимчивость пожилых людей вызывает беспокойство, сказал соавтор исследования Билл Мессер, доктор медицины, доктор философии, доцент кафедры молекулярной микробиологии, иммунологии и медицины (инфекционные заболевания) в Медицинской школе OHSU.

«Людям, которые окружают наши пожилые и более уязвимые группы населения, необходимо пройти вакцинацию и минимизировать воздействие вируса», - сказал Мессер. «Вы не можете просто зайти в дом престарелых, потому что все они вакцинированы. Если вы не вакцинированы, это все еще проблема».

Соавтор исследования Марсель Керлин, доктор медицинских наук, доцент кафедры медицины (инфекционные заболевания) Медицинской школы OHSU, сказал, что полученные данные свидетельствуют о том, что вакцина Pfizer продолжает обеспечивать определенный уровень защиты от вариантов, даже несмотря на то, что общий уровень нейтрализующих антител составляет ниже, чем по сравнению с более ранним штаммом SARS-CoV-2.

Он сказал, что результаты означают, что в будущем людям, вероятно, потребуются бустеры вакцины, аналогичные ежегодной прививке от гриппа.

Керлин, который также изучает вирус ВИЧ, сказал, что он оптимистично настроен в отношении того, что широко распространенные вакцинации в сочетании с проверенными мерами общественного здравоохранения, такими как физическое дистанцирование и маскировка, сломают импульс пандемии. Со временем он уверен в способности вакцин эффективно бороться с новым коронавирусом.

«У гриппа гораздо больший потенциал изменчивости, чем у коронавируса», - сказал он. «Надеюсь, с коронавирусами будет легче бороться».

Мессер согласился.

«Мы научились справляться с гриппом», - сказал он. «Я думаю, мы научимся делать то же самое и с COVID-19».

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