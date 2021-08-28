Опубликовано крупнейшее в мире исследование безопасности вакцины против коронавируса

Исследовательский институт Клалит в сотрудничестве с исследователями из Гарвардского университета проанализировал одну из крупнейших в мире интегрированных баз данных медицинских карт, чтобы изучить безопасность вакцины Pfizer / BioNTech BNT162B2 против COVID-19. Исследование представляет собой крупнейшую рецензируемую оценку безопасности вакцины COVID-19 в условиях общенациональной массовой вакцинации. Исследование было проведено в Израиле, одном из первых мировых лидеров по вакцинации против COVID-19.
Предыдущие попытки охарактеризовать безопасность вакцины основывались на добровольном активном сообщении вакцинированных лиц, что, как известно, является неполным. Настоящее исследование основано на анализе миллионов анонимных электронных медицинских карт, которые являются гораздо более всеобъемлющими, пишет medicalxpress.com.
Кроме того, чтобы обеспечить необходимый контекст для интерпретации результатов безопасности вакцины, это исследование является первым, в котором изучается широкий спектр нежелательных явлений как среди вакцинированных лиц, так и среди невакцинированных лиц, инфицированных коронавирусом. Таким образом, было проведено два отдельных анализа:
Анализ результатов вакцинации: 884 828 вакцинированных лиц в возрасте 16 лет и старше были тщательно сопоставлены с 884 828 невакцинированными лицами на основе обширного набора социально-демографических, географических и связанных со здоровьем признаков. Людей распределяли в каждую группу динамически в зависимости от их изменяющегося статуса вакцинации (235 541 человек перешли из непривитой когорты в вакцинированную во время исследования). Частота возникновения 25 потенциальных нежелательных явлений в течение трех недель после введения любой дозы вакцины сравнивалась между двумя группами. Этот анализ проводился с 20 декабря 2020 года, когда началась израильская национальная кампания вакцинации, по 24 мая 2021 года.
Анализ исходов инфекции: для обеспечения контекста вышеизложенных результатов безопасности вакцины был проведен отдельный анализ, в котором оценивалась частота тех же 25 потенциальных нежелательных явлений среди 173106 невакцинированных лиц, инфицированных коронавирусом, по сравнению с 173106 тщательно подобранными контрольными лицами, которые не были инфицированы. заражены коронавирусом. Этот анализ проводился с 1 марта 2020 года (начало пандемии COVID-19 в Израиле) по 24 мая 2021 года.
Вакцина была признана безопасной: из 25 исследованных потенциальных побочных эффектов у 4 была сильная связь с вакциной.
Миокардит был связан с вакциной, но редко - 2,7 дополнительных случая на 100 000 вакцинированных лиц. (События миокардита, наблюдаемые после вакцинации, были сконцентрированы у мужчин в возрасте от 20 до 34 лет.) Напротив, коронавирусная инфекция у невакцинированных лиц была связана с 11 избыточными случаями миокардита на 100000 инфицированных лиц.
Другими побочными эффектами, умеренно связанными с вакцинацией, были отек лимфатических узлов, легкий побочный эффект, являющийся частью стандартного иммунного ответа на вакцинацию, с 78 избыточными случаями на 100000, аппендицит с 5 избыточными случаями на 100000 (возможно, в результате отека). лимфатических узлов вокруг аппендикса) и опоясывающего герпеса с 16 избыточными случаями на 100000.
В отличие от относительно небольшого количества побочных эффектов, связанных с вакциной, высокая частота множественных серьезных побочных эффектов была связана с коронавирусной инфекцией среди невакцинированных пациентов, включая: сердечные аритмии (увеличение в 3,8 раза до 166 случаев на 100000 инфицированных). пациентов), повреждение почек (увеличение в 14,8 раза; 125 дополнительных случаев на 100000), перикардит (увеличение в 5,4 раза; 11 дополнительных случаев на 100000), тромбоэмболия легочной артерии (рост в 12,1 раза; 62 дополнительных случая на 100000), тромбоз глубоких вен (Увеличение в 3,8 раза; 43 дополнительных случая на 100 000), инфаркт миокарда (увеличение в 4,5 раза; 25 дополнительных случаев на 100 000) и инсульт (увеличение в 2,1 раза; 14 дополнительных случаев на 100 000).
Исследование проводили д-р Ноам Барда, д-р Ноа Даган, Яир Бен-Шломо, д-р Эльдад Кептен, д-р Джейкоб Ваксман, Реут Охана и профессор Ран Балисер из Исследовательского института Клалит, д-р Дорон Нецер из Клалит Хелс. Services, а также профессора Мигеля Эрнана и профессора Марка Липситча из Гарвардской школы общественного здравоохранения TH Chan, профессора Исаака Кохана из отдела биомедицинской информатики Гарвардской медицинской школы и профессора Бена Рейса из Бостонской детской больницы и Гарварда. Медицинская школа.
Это исследование было сосредоточено на побочных эффектах, которые могут развиться в краткосрочной и среднесрочной перспективе после вакцинации, а также на побочных эффектах, имеющих клиническое значение. Исследование не фокусировалось на распространенных немедленных симптомах, таких как покраснение и дискомфорт в месте инъекции или лихорадка. Симптомы, возникшие в течение 6 недель после вакцинации (через три недели после каждой дозы вакцины), определялись как нежелательное явление вакцины, если они возникали чаще среди вакцинированной группы по сравнению с контрольной группой.
Результаты этого исследования подтверждают и дополняют ранее опубликованные результаты рандомизированного клинического исследования Pfizer / BioNTech Phase-III, которое с участием 21 720 вакцинированных лиц не могло точно и всесторонне оценить безопасность вакцины. Большой размер настоящего исследования позволяет более детально оценить безопасность вакцины в отношении более широкого диапазона побочных эффектов.
«Широкое общенациональное развертывание израильской кампании вакцинации против COVID-19 предоставило Исследовательскому институту Клалит уникальную возможность оценить с помощью своих обширных и всеобъемлющих цифровых наборов данных безопасность вакцины в реальных условиях, не полагаясь на отдельных лиц. - на основе активного сообщения о побочных эффектах », - сказал профессор Ран Балисер, старший автор исследования, директор научно-исследовательского института Клалит и директор по инновациям Клалит. «Эти результаты убедительно показывают, что эта мРНК-вакцина очень безопасна и что альтернатива« естественной »заболеваемости, вызванной коронавирусом, подвергает человека значительному, более высокому и гораздо более распространенному риску серьезных неблагоприятных событий. Эти данные должны способствовать информированному индивидуальному риску - принести пользу при принятии решений, и, на наш взгляд,- веские аргументы в пользу вакцинации, особенно в странах, где вирус в настоящее время широко распространен », - добавил профессор Балисер, который также является председателем Национальной консультативной группы израильских экспертов по реагированию на COVID-19.
«Это исследование впервые проливает свет на значительные побочные эффекты вакцины против коронавируса. Поскольку это более всесторонний анализ, основанный на электронных медицинских записях , это более надежные оценки, чем опубликованные на сегодняшний день оценки, основанные на добровольных активных системах отчетности. , - поясняет Дорон Нетцер, главный врач отдела общественного здравоохранения Клалит.
Проф. Бен Рейс, директор группы прогнозной медицины Бостонской детской больницы, программы компьютерной информатики здоровья и Гарвардской медицинской школы, сказал: «На сегодняшний день одной из основных причин нерешительности в отношении вакцинации является отсутствие информации о потенциальных побочных эффектах вакцины. вакцина. Это тщательное эпидемиологическое исследование предоставляет надежную информацию о безопасности вакцины, которая, как мы надеемся, будет полезна тем, кто еще не принял решение о вакцинации ». Он продолжил: «Те, кто до сих пор не решался пройти вакцинацию из-за опасений по поводу очень редких побочных эффектов, таких как миокардит, - должны знать, что риск того же побочного эффекта на самом деле выше среди невакцинированных инфицированных людей».
Профессор Мигель Эрнан, директор CAUSALab и профессор Гарвардской школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана, сказал: «Это исследование является прекрасным примером того, как рандомизированные испытания и наблюдательные базы данных здравоохранения дополняют друг друга. Оригинальное испытание Pfizer / BioNTech. вакцина предоставила доказательства ее безопасности, но оценки были слишком неточными с учетом небольшого размера выборки. Этот анализ высококачественной базы данных Клалит имитирует дизайн первоначального испытания, использует его результаты в качестве эталона и расширяет их, чтобы подтвердить эффективность вакцины. безопасность в отношении широкого спектра нежелательных явлений. Это сочетание доказательств рандомизированных испытаний и наблюдательных исследований является моделью для эффективных медицинских исследований, что особенно важно во времена COVID ».
Профессор Марк Липсич, директор Центра динамики инфекционных заболеваний и профессор Гарвардской школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана, сказал: «Во всех исследованиях безопасности вакцин главной проблемой является обеспечение того, чтобы те, которые мы сравниваем, идентифицировали вакцину. Побочные эффекты схожи по другим характеристикам, которые могут предсказать, испытают ли они эти побочные эффекты. Это особенно сложно в контексте быстро растущей кампании вакцинации, ориентированной на возраст. Необычная база данных Клалит позволила разработать исследование, направленное на эти бросает вызов таким образом, чтобы обеспечить огромную уверенность в выводах, сделанных в результате исследования ».
Исследование частично финансировалось недавно объявленным Сотрудничеством лаборатории семейной жизни Ивана и Франчески Берковиц при Гарвардской медицинской школе и Исследовательского института Клалит. «Укрепление научного сотрудничества между Гарвардом и Клалит, ставшее возможным благодаря сотрудничеству с живой лабораторией Берковица, уже приносит свои плоды и дает нам представление о ценности систем здравоохранения, оснащенных инструментами для исследований», - сказал профессор Исаак Кохан, заведующий кафедрой медицины. Биомедицинская информатика в Гарвардской медицинской школе и содиректор Лаборатории семейной жизни Ивана и Франчески Берковиц вместе с профессором Балисером. "Израиль предлагает уникальные условия для изучения вакцины и ее воздействия,и это исследование является прекрасным примером того, чего можно достичь с помощью такого тесного научного сотрудничества ».