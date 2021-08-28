Для многих длительный коронавирус очень похож на бесконечную хроническую усталость
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Для многих длительный коронавирус очень похож на бесконечную хроническую усталость

2:30:028/28/2021Фото: pexels.com
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Исследователи говорят, что симптомы, общие для этих двух состояний.

По состоянию на август 2021 года примерно у 36 миллионов американцев был диагностирован COVID-19
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Группа исследователей, в том числе двое из Johns Hopkins Medicine, опубликовали обзорную статью, в которой подчеркивается сходство между некоторыми сохраняющимися симптомами заболевания COVID-19 - состоянием, называемым «длительный COVID», и синдромом миалгического энцефаломиелита / хронической усталости (ME / CFS). изнурительное сложное заболевание, ранее известное как синдром хронической усталости.

Исследователи говорят, что симптомы, общие для этих двух состояний, могут включать биологическую реакцию, которая выходит из строя, когда организм сталкивается с определенными инфекциями или другими опасностями окружающей среды, пишет medicalxpress.com.

«Реакция организма на инфекции и травмы сложна и охватывает все системы организма», - говорит ведущий автор Бинду Пол, доктор философии, доцент кафедры фармакологии и молекулярных наук Медицинской школы Университета Джона Хопкинса. «Когда эта реакция находится в беспорядке - даже в одном ее аспекте - она ​​может вызвать чувство усталости, мозговой туман, боль и другие симптомы».

В своем обзоре, опубликованном 16 августа 2021 года в Proceedings of the National Academy of Sciences , Пол и ее соавторы выделяют доказательства различных основных биологических заболеваний как при остром COVID, так и при ME / CFS. В частности, исследователи предполагают центральную роль поведения клеток, когда в них накапливается слишком много молекул кислорода - процесс, называемый окислительным стрессом или окислительно-восстановительным дисбалансом. Команда описывает, как окислительно-восстановительный дисбаланс может быть связан с воспалением и нарушениями обмена веществ, которые обнаруживаются при этих двух заболеваниях.

Пол ранее изучал роль окислительного стресса в таких состояниях, как болезнь Хантингтона, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

По состоянию на август 2021 года примерно у 36 миллионов американцев был диагностирован COVID-19. «Мы еще не знаем, у скольких из этих пациентов будут длительные периоды COVID, но, по оценкам, не менее 7% испытывают расширенные симптомы», - говорит соавтор Энтони Комаров, доктор медицины, Стивен П. Симкокс, Патрик А. Клиффорд и Джеймс. Х. Хигби, заслуженный профессор медицины Гарвардской медицинской школы.

Команда экспертов призывает, чтобы некоторые из недавних финансовых средств Национального института здравоохранения, выделенных для изучения долгосрочных последствий COVID-19 для здоровья, использовались для исследования как длительного COVID, так и ME / CFS. По их мнению, эти исследования могут пролить свет на другие заболевания, характеризующиеся окислительным стрессом , воспалениями и нарушениями обмена веществ.

ME / CFS - это сложное заболевание, которым страдает от 1 до 2,5 миллионов человек в Соединенных Штатах. Он характеризуется набором симптомов, включая тяжелую и изнуряющую усталость, нарушенный и неосвежающий сон, затрудненное мышление (обычно называемое «мозговым туманом»), аномалии вегетативной нервной системы и недомогание после нагрузки - обострение множества симптомов после физических или когнитивных нагрузок.

Команда надеется, что этот научный обзор подтолкнет и поможет сфокусировать исследования на молекулярной основе как длительного COVID, так и ME / CFS.

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