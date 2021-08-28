Могут ли летучие мыши хранить секрет долголетия и здорового старения?
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Могут ли летучие мыши хранить секрет долголетия и здорового старения?

3:00:578/28/2021,Амели Боттолье-ДепуаФото: pixabay.com
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Летучие мыши не только живут дольше, чем другие животные их размера, они также дольше остаются здоровыми и могут содержать патогены, такие как лихорадка Эбола или коронавирусы, не заболевая.

Летучие мыши уникальны, они одни из самых маленьких среди всех млекопитающих

В вымышленных связях, которые он проводил между бессмертными вампирами и летучими мышами, создатель Дракулы Брэм Стокер, возможно, был прав в одном.

«Может быть, все дело в крови», - говорит Эмма Тилинг, генетик, изучающий исключительную продолжительность жизни летучих мышей в надежде обнаружить преимущества для человека.

Исследователь Дублинского университетского колледжа работает с благотворительной организацией Bretagne Vivante над изучением летучих мышей, живущих в сельских церквях и школах в Бретани на западе Франции, пишет medicalxpress.com.

«Мы берем немного крови, но вместо того, чтобы быть вампирами для летучих мышей, мы заставляем их раскрывать нам свои секреты», - говорит она.

Эти секреты дразнят.

Летучие мыши не только живут дольше, чем другие животные их размера, они также дольше остаются здоровыми и могут содержать патогены, такие как лихорадка Эбола или коронавирусы, не заболевая.

Тилинг, которая рассказала AFP о своем исследовании в интервью, воспроизведенном здесь в отредактированном виде, сосредотачивается на долгоживущих летучих мышах с большими ушами-мышами.

Цель состоит в том, чтобы открыть ключ к более долгой и здоровой жизни людей.

«Я твердо верю, что все дело в изучении летучих мышей», - говорит она.

Что такого особенного в летучих мышах?

Обычно в природе существует закономерность - почти закон - что мелкие существа живут очень быстро и умирают молодыми в результате действительно быстрого метаболизма.
Летучие мыши уникальны, они одни из самых маленьких среди всех млекопитающих, но они могут жить чрезвычайно долго. Кажется, у них выработались механизмы, замедляющие процесс старения.

Это не вечная молодость - все умирает, и старение должно догнать вас, но у летучих мышей скорость старения намного медленнее, продолжительность их здоровья намного больше.

Подумайте о столетнем мужчине, который действительно здоров до последних нескольких недель своей жизни. Это то, что мы хотим, и это то, что есть у летучих мышей.

Как узнать их секрет?

Никто не знал, что происходит с летучими мышами с возрастом.

Единственный способ состарить летучую мышь - это посмотреть на кости в их пальцах, если суставы еще не срослись, эта летучая мышь все еще младенец, а когда они срослись, она становится взрослой.

Но с 2010 года Bretagne Vivante вставляет маленький микрочип, похожий на собаку или кошку, он называется пит-тегом, под кожу этих летучих мышей, когда они еще младенцы.

Каждый год мы возвращаемся к этим насестам, где рожают самки, и мы ловим всю колонию, берем немного крыла, немного крови, возвращаемся в мою лабораторию в Ирландии и смотрим, что изменилось. по мере старения, отслеживая несколько биомаркеров старения.

Что вы ищете?

Мы смотрим на эти вещи, называемые теломерами: на конце каждой из ваших хромосом в ваших клетках у вас есть эти защитные колпачки - как бампер на автомобиле - и каждый раз, когда ваши клетки реплицируются, он становится все короче и короче.

Они становятся очень короткими, клетка должна самоуничтожиться, но иногда она остается и стареет, что потенциально способствует процессу старения.

Но у самых долгоживущих летучих мышей, таких как большие мышиноухие летучие мыши, теломеры не укорачиваются с возрастом. Они могут защитить свою ДНК.

Мы секвенировали гены летучих мышей молодого, среднего и старшего возраста, и то, что мы обнаружили, было необычным - они увеличивают свою способность восстанавливать свою ДНК с возрастом и восстанавливать повреждения, причиненные жизнью. У нас уменьшается.

С возрастом мы заболеваем артритом, страдаем от воспаления, летучие мыши, похоже, этого не делают, и вопрос в том, как?

Итак, мы обнаружили, что они восстанавливают повреждения своей ДНК, а также способны модулировать свой иммунный ответ, поддерживая баланс между противовирусным и противовоспалительным ответами.

Когда вы смотрите, например, на COVID-19, то, что кого-то убивает, является чрезмерно возбужденный иммунный ответ . В Дублине мы провели эксперимент по изучению противовирусных и противовоспалительных цитокинов и обнаружили, что, если человек с иммунным профилем летучей мыши был госпитализирован, он не оказался бы на аппарате искусственной вентиляции легких. Если все наоборот, то есть они больше похожи на мышь, они попадают на вентилятор.

У нас те же гены, что и у летучих мышей, с небольшими изменениями и модификациями. Представьте, что если мы найдем маленький контролирующий ген, который регулирует эти эффекты, мы сможем создать лекарство, имитирующее его у людей.

Как много времени это займет?

Я бы сказал 10 лет, но посмотрите, как быстро все сейчас идет.

Людям действительно интересно смотреть на летучих мышей, чтобы найти ответы, это очень быстро.

Мы секвенировали геном, это был первый шаг, затем у нас есть полевые данные, и мы работаем с лабораториями по всему миру, которые разрабатывают необходимые клеточные инструменты.

Мы должны продолжать и верить, что это возможно.

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