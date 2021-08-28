Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 28 августа 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 28 августа 2021 в России и мире

7:40:208/28/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 28 августа 2021 года.

открытка
Успение Пресвятой Богородицы отмечается 28 августа

• Успение Пресвятой Богородицы
• День дальнобойщика
• День надутых губ
• День запрокидывания головы
• День котлет в Костроме
• Международная ночь летучих мышей (International Bat Night)
• Праздник сбора урожая «Спожинки»
• День «Гоняйте мышкой вокруг значков» (Race Your Mouse Around the Icons Day)
• Международный день публичного чтения комиксов (International Read Comics in Public Day)
• Католический праздник святого Августина (Feast of Saint Augustine Of Hippo)
• День красного вина (National Red Wine Day) - США
• День мечты (Dream Day) - США
• День дедушек и бабушек (Dia del Abuelo) - Мексика
• Суббота «Говорите добрые слова» (Speak Kind Words Saturday) - США
• День авиации - Украина
• День финской природы - Финляндия
• День вишнёвых слоек (National Cherry Turnovers Day) - США
• День «Могучих рейнджеров» (National Power Rangers Day) - США
• День авиации - Польша
• День галстука-бабочки (National Bow Tie Day) - США
• День «Пони-экспресс» (Pony Express Day) - США
• День крекеров над клавиатурой (Crackers Over The Keyboard Day) - США
• День памяти «Радужного Моста» (Rainbow Bridge Remembrance Day) - США
• День радиорекламы (Radio Commercials Day) - США
• День провозглашения королевства (Kingdom Proclamation Day) - Черногория
• День железнодорожника - Литва
• Именины у Марии, Александра, Максима
• Досевки, Обжинки, Складчины, Большая Пречистая

Важные события

1697 Пётр I прибыл в Заандам (Голландия)
1851 открыто сквозное железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Москвой.
1901 открытие трамвайного движения в Твери.
1908 состоялся первый полёт первого российского дирижабля «Учебный».
1917 в Успенском соборе Московского Кремля начал свою работу Поместный собор Православной российской церкви, важнейшим решением которого стало восстановление патриаршества, положившее конец синодальному периоду в истории Русской церкви.
1920 проведена Всероссийская статистическая перепись.
1941 принят Указ Президиума Верховного Совета СССР, положивший начало депортации немцев Поволжья на спецпоселение в Сибирь и Казахстан.
1976 в Массачусетсе впервые синтезирован искусственный ген.
1991 отправлен в отставку Кабинет Министров СССР во главе с Валентином Павловым (последнее правительство в истории СССР).
1993 катастрофа Як-40 в Хороге (Таджикистан). Погибли 82 человека – крупнейшая авиакатастрофа в стране.
1994 после 290 лет использования в России изъяты из обращения копейки.
1997 Постановление Правительства Российской Федерации «Об учреждении стипендий им. Булата Окуджавы для студентов Литературного института им. А. М. Горького».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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