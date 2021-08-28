Какой сегодня церковный праздник 28 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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28.08
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Какой сегодня церковный праздник 28 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:538/28/2021Фото: piqsels
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Сегодня запрещалось работать по дому и на земле. нельзя было стричься и заниматься рукоделием. Не ходили по росе утром и запрещалось по земле топать босиком.

церковь
Сегодня поста больше нет

Православные праздники 28 августа

Успение Пресвятой Богородицы.

Народные праздники

Обжинки

Согласно церковному календарю в этот день справляют Успение Пресвятой Богородицы.

На Руси в этот праздник жнецы катались по сжатому полю и просили землю вернуть потраченные силы. Проводили обряд завивания «козы». В поле оставляли несколько колосков, которые затем перевязывали лентой. Считалось, что это поможет почве восстановиться.

Последний сноп наряжали и несли в деревню. В честь окончания полевых работ устраивали народные гуляния, на которых накрывали столы, пели и плясали.

Радуга в этот день предвещает теплую и длинную осень.

Приметы


  • Если погода хорошая, то старое бабье лето с 13–21 сентября ждите ненастным.
  • Много паутины в молодое бабье лето – к ясной и холодной зиме.
  • Если с этого дня до 11 сентября стоит сухая погода, то осень будет долгой.
  • У земли туман появляется после захода солнца, а к восходу рассеивается – к дождю.
  • У сердечника лугового цветки поникли – к дождю.

Источник: my-calend

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