Какой сегодня церковный праздник 28 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 28 августаУспение Пресвятой Богородицы.
Народные праздники
Обжинки
Согласно церковному календарю в этот день справляют Успение Пресвятой Богородицы.
На Руси в этот праздник жнецы катались по сжатому полю и просили землю вернуть потраченные силы. Проводили обряд завивания «козы». В поле оставляли несколько колосков, которые затем перевязывали лентой. Считалось, что это поможет почве восстановиться.
Последний сноп наряжали и несли в деревню. В честь окончания полевых работ устраивали народные гуляния, на которых накрывали столы, пели и плясали.
Радуга в этот день предвещает теплую и длинную осень.
Приметы
- Если погода хорошая, то старое бабье лето с 13–21 сентября ждите ненастным.
- Много паутины в молодое бабье лето – к ясной и холодной зиме.
- Если с этого дня до 11 сентября стоит сухая погода, то осень будет долгой.
- У земли туман появляется после захода солнца, а к восходу рассеивается – к дождю.
- У сердечника лугового цветки поникли – к дождю.
Источник: my-calend