Как Байден мог избежать катастрофы в Афганистане: доклад
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Как Байден мог избежать катастрофы в Афганистане: доклад

5:00:568/28/2021,Caitlin McFallФото: pixabay.com
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«Если посмотреть на потери американцев в Афганистане, то в 2014 году они резко снизились», - подчеркнул эксперт.

Шак объяснил, что сделка нанесла ущерб моральному духу афганских вооруженных сил и в значительной степени способствовала его почти немедленному падению

Эксперт считает, что США необходимо пересмотреть сделку с талибами, чтобы избежать хаоса в Афганистане.
В четверг в Соединенных Штатах был самый смертоносный день для американских войск за 10 лет, после того как по меньшей мере 13 военнослужащих были убиты и еще 18 получили ранения в результате взрыва бомбы-смертника у ворот Аббатства в аэропорту Кабула.
Десятки афганских граждан были убиты менее чем через две недели после распада Афганистана после того, как тысячи людей наводнили международный аэропорт Хамида Карзая при попытке бежать из страны, охваченной талибами, сообщает foxnews.com.

«Я несу ответственность в основном за все, что произошло», - заявил в четверг журналистам президент Байден.

«Вы не хуже меня знаете, что бывший президент договорился с талибами о том, что он выведет все американские войска из Афганистана к 1 мая», - сказал он. "Взамен ему было дано обязательство, что Талибан будет продолжать нападать на других, но не будет атаковать никакие американские силы ».

Принятие Байденом сделки между Трампом и Талибаном, достигнутой бывшим госсекретарем Майком Помпео, является основой бедствия, развернувшегося в Афганистане, заявил Кори Шак.
старший научный сотрудник и директор отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства.

«Мы заключили сделку с нашими противниками, которая потребовала от правительства, за которое мы боролись, освободить пять тысяч заключенных. И мы согласились, что наши противники могут продолжать атаковать правительство, которое мы поддерживаем, пока они не напали на нас, - сказала она Fox News. - Я не думаю, что мы должны удивляться тому, что это сильно подорвало готовность афганцев продолжать сражаться».

В отчете министерства иностранных дел под названием «Дороги, не пройденные в Афганистан», Шак объяснил, что сделка нанесла ущерб моральному духу афганских вооруженных сил и в значительной степени способствовала его почти немедленному падению в течение нескольких недель после ухода сил США и НАТО.
Эксперт по внешней политике объяснил, что захват власти талибами в Афганистане можно не только предотвратить, но и пересмотр соглашения с талибами совершенно необходим для безопасности региона.

«Я не думаю, что президент, который не чувствовал себя связанным со своим предшественником по ядерной сделке с Ираном, Парижским климатическим соглашениям или чему-либо еще, должен был чувствовать себя связанным соглашением с Талибаном, которое было так пагубно для войны. - сказал Шак.
«Нам нужно было пересмотреть соглашение с афганским правительством за столом рядом с нами, не заключая никаких соглашений, которые подвергали бы афганское правительство риску ради нашей безопасности.

Эксперт сказал, что администрации следовало бы отдать приоритет переоценка сделки с Талибаном, которая потребовала от повстанческой группировки соблюдения условий соглашения.

«Чего они не делали в сделке с Трампом», - добавила она.

В апреле президент продлил дату вывода американских войск из Афганистана с 1 мая до 11 сентября 2021 года.
Затем Байден сказал, что военная миссия в Афганистане завершится к 31 августа.

Шак сказала, что, по ее мнению, продленный крайний срок еще слишком рано для вывода войск США, учитывая, что талибы не выполняли свою часть сделки и афганские силы чувствовали себя деморализованными.

«Если посмотреть на потери американцев в Афганистане, то в 2014 году они резко снизились», - подчеркнул эксперт. «И причина, по которой они отказались, заключается в том, что силы безопасности Афганистана взяли на себя борьбу.

«Афганцы были готовы сражаться, чтобы защитить свою страну и воспользоваться успехами, которых мы и они хотели добиться», - добавила она.
В четверг президент заявил журналистам, что поддерживает свое решение покинуть Афганистан.

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Байден зря вывел войска из Афганистана?

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