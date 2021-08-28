Пять цветов, которые вы должны высаживать в первую неделю сентября
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Пять цветов, которые вы должны высаживать в первую неделю сентября

5:30:268/28/2021,AIMEE РОБИНСОНФото: pixabay.com
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Нарциссы лучше всего сажать в период с сентября по ноябрь, чтобы у них было достаточно времени, чтобы подготовиться к наступлению весеннего солнца в следующем году.

Сентябрь - идеальное время для посадки луковиц с весенним цветением

Сентябрь не за горами, и хотя это может означать, что лето приближается к концу, это идеальное время для посадки определенных цветов. Какие пять цветов должны приготовить садоводы для посева?
В то время как весенние и летние месяцы обычно считаются пиковым временем для цветущих садов, сентябрь - отличный месяц, чтобы привести свой сад в порядок. Фактически, уже на следующей неделе зеленым британцам следует начать готовиться к цветочным показам следующей весны, пишет express.co.uk.

Вот пять цветов, которые садоводы должны сеять в сентябре.

Нарциссы
Сентябрь - идеальное время для посадки луковиц с весенним цветением.

Нарциссы лучше всего сажать в период с сентября по ноябрь, чтобы у них было достаточно времени, чтобы подготовиться к наступлению весеннего солнца в следующем году.

Они хорошо растут как под прямыми солнечными лучами, так и в полутени, однако садоводы не должны сажать их в полной тени.

Нарциссы можно сажать в клумбы и бордюры.

Просто приподнимите дерн или почву, поместите под них луковицы и осторожно наступите на них.

Их также можно выращивать в горшках или кашпо, и они лучше всего подходят для многоцелевого компоста.

Цветение варьируется в зависимости от типа нарциссов, чаще всего в период с января по апрель.

Английский бархатец
Посеянные в сентябре семена бархатцев должны зацвести к маю.

Эти однолетние цветы идеально сажать в осенние месяцы, чтобы они появились к весне.

Из оранжевых цветов можно сделать особенно прекрасное садовое растение, потому что они могут цвести с весны до осени.

Английские бархатцы лучше выращивать при ярком солнечном свете, предпочтительнее свободно дренирующая легкая почва.

Еще одна замечательная особенность английских бархатцев - их способность использоваться на кухне, а лепестки традиционно используются в качестве приправы в супах и тушеных блюдах.

Маки

Маки - великолепное дополнение любого сада, цветущие оттенками темно-красного, а иногда даже розового или пурпурного.

Хотя их можно сеять в марте и мае, те, кто упускает возможность, сажают их в осенние месяцы, как раз к весне.

У определенных сортов мака могут быть свои уникальные идеальные сроки посева, поэтому важно всегда проверять пакет с семенами.

Маки прекрасно себя чувствуют в солнечных местах с хорошим дренажем.

В течение периода прорастания, продолжающегося от недели до месяца, почва должна быть влажной.

Маки следует поливать в периоды засухи, но остерегайтесь перенасыщения.

Васильки

Васильки, или Centaurea Cyanus, - сладкий синий цветок, который не редкость на обширных лугах полевых цветов.

Они также часто цветут в оттенках красного, розового, белого или темно-фиолетового.

Васильки можно сеять два раза в год: один раз в апреле и второй в сентябре.

Эти семена дают растения, которые зацветают в начале года - обычно весной.

Семена можно высевать либо в горшки, либо прямо на то место, где вы хотите, чтобы они зацвели.

Семена не следует закапывать слишком глубоко, лишь слегка прикрыв почвой.

Перед посадкой цветники должны быть очищены от сорняков.

Эти однолетники хорошо растут на почвах Португалии, поэтому их не нужно удобрять.

Nigella Damascena (Любовь в тумане)

Nigella Damascena, также известную как «Любовь в тумане», можно сажать дважды в год.

Хотя их можно сажать в марте и апреле, эти выносливые цветы также отлично подходят для посева в сентябре, обещая раннее весеннее цветение.

Чернуху дамасскую, традиционно имеющую синий цвет, следует содержать в свободно дренируемой почве. Если они перенасыщены, они могут вымереть.

Солнечное место также является прекрасным местом для ярких весенних цветов.

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