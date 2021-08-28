Светлые поздравления в день мечты для каждого: Открытки для поздравлений по whatsapp внутри
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Светлые поздравления в день мечты для каждого: Открытки для поздравлений по whatsapp внутри

6:45:108/28/2021Фото: pixabay.com
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28 августа отмечается ... день мечты!

День мечты

Тост предлагаю за мечту,
За неисполненную, ту,
Что в сердце каждого живет
И нас зовет в земной полет!
Ответь, дружок, что сделал ты
Для исполнения мечты:
Рвал паруса, на скалы лез?
Ходил ли в джунгли, дикий лес?!
Так выпьем же по двести грамм,
Чтоб повезло с мечтою нам:
Несчастья рухнула стена —
На днях исполнилась она!!!

***

Говорят, что должен каждый
В своей жизни хоть однажды
Дом построить с грядкой слева,
Посадить у дома древо
И для полноты картины
Дочку вырастить иль сына.
Я прошу поднять стаканы
За большие наши планы!

***

Море в тихую погоду,
Или новое авто,
Или новую работу,
Иль шикарное пальто…
Пусть мечта осуществится,
Выпьем за нее сейчас!
Будем к новой мы стремиться,
Каждый день и каждый час!

День мечты

Когда сбывается мечта
Нам кажется, что мы летаем!
И что такая красота
Кругом, а мы, как в облаках витаем!

Так выпьем же, друзья за ту,
Что нам дает надежду снова.
Давайте выпьем за мечту!
Во всем она для нас основа!

***

Я за мечту сегодня пью,
Она надежду нам дает!
Бокал вина себе налью,
И вам скажу – пускай живет
Мечта в сердцах у нас всегда!
И помогает нам идти,
И добиваться нам, друзья,
Чего хотим мы по пути!

pozdravik.ru

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