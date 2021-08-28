Нерукотворный Образ Господа Иисуса Христа: дизайнерские картинки и благолепные слова для верующих 29 августа

С праздником всех поздравляем
Желаем блаженной радости
Молитесь люди, гордитесь.
Перенесение Нерукотворного
Образа Иисуса Христа в
Константинополь сбылось.
Добавил: Ольга Фуджу
Нерукотворный образ свой Иисус в наследство нам оставил.
На стяге этот лик святой России армию восславил.
И каждый миг, и каждый день лик светлый Спаса на холсте
Способен слабому помочь не потеряться в темноте.
Добавил: Вера Мирная
Его светлый лик, нерукотворный образ
Бережно несли в Константинополь.
Стало время то церковным праздником,
И сегодня этот день пришёл, помолимся.
Добавил: Татьяна Давыдова
Источник: pozdrive.ru