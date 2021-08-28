Нерукотворный Образ Господа Иисуса Христа: дизайнерские картинки и благолепные слова для верующих 29 августа
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Нерукотворный Образ Господа Иисуса Христа: дизайнерские картинки и благолепные слова для верующих 29 августа

6:19:318/28/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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29 августа – православный праздник перенесения нерукотворного образа Христа.

перенесение Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа

С праздником всех поздравляем
Желаем блаженной радости
Молитесь люди, гордитесь.
Перенесение Нерукотворного
Образа Иисуса Христа в
Константинополь сбылось.

Добавил: Ольга Фуджу Ольга Фуджу

перенесение Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа

Нерукотворный образ свой Иисус в наследство нам оставил.
На стяге этот лик святой России армию восславил.
И каждый миг, и каждый день лик светлый Спаса на холсте
Способен слабому помочь не потеряться в темноте.

Добавил: Вера Мирная Вера Мирная

перенесение Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа

Его светлый лик, нерукотворный образ
Бережно несли в Константинополь.
Стало время то церковным праздником,
И сегодня этот день пришёл, помолимся.

Добавил: Татьяна Давыдова Татьяна Давыдова

Источник: pozdrive.ru

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