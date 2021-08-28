Авторские открытки с Днем Шахтера 29 августа для причастных к профессии
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Авторские открытки с Днем Шахтера 29 августа для причастных к профессии

3:16:408/28/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ежегодно каждое последнее воскресенье августа, в 2021 году — 29 августа, свой профессиональный праздник отмечают шахтеры.

День шахтера

Работа шахтера — нелегкое дело.
Здесь нужно быть сильным, здоровым и смелым.
Ведь там, в глубине, только вы и забой.
Нет времени страхам — работай, не ной!

Храни вас Господь под землей и под небом,
Пусть наши слова будут вам оберегом.
Желаем здоровья, тепла и добра,
И уголь всегда пусть идет на-гора!

День шахтера

Поздравления с Днем шахтера
Пусть звучат для вас с утра,
Мы желаем, чтоб вы уголь
Выдавали «на гора».

Золотые ваши руки
Пусть от пыли и черны,
Вагонеткам пожелаем,
Чтоб угля были полны.

Сил желаем и здоровья,
И надежных вам креплений,
На лице цветут улыбки
Пусть от наших поздравлений.

Пусть у вас угля добыча
Возрастает круглый год,
Слава вам, наши шахтеры,
Уважение и почет.

День шахтера

Труд тяжёлый и суровый —
Уголь в шахте добывать...
Поздравляем всех шахтёров
И хотим вам пожелать:
Пусть опасности обходят
Вас в работе стороной,
При любом чтоб обороте
Возвращались вы домой,
Где вас любят, ждут и ценят,
Согревают добротой.
Пусть счастливым будет время,
Проведённое с семьёй.

Источник: pozdravok.ru

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