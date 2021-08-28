Добрые поздравления в День шахтера 29 августа для тружеников горнодобывающей промышленности

В одной профессии прекрасной
Ненастоящих нет мужчин.
За труд нелегкий и опасный
Шахтеры, вас благодарим.
Здоровья, много сил, терпения,
Любви и радости в семье.
Всегда пусть будет настроение
Светлым даже в темноте!
***
Шахтеры — отважные люди,
Герои сегодняшних дней,
Желаем здоровья и счастья,
И верных по жизни друзей.
Желаем, чтоб каждый в работе
Нашел бриллиантов рудник
И нефти источник, и просто
Любви и достатка тайник.
Чтоб дома всегда был порядок,
Чтоб лобстеров есть на обед.
Чтоб меньше по жизни загадок,
Удачи в делах и побед!
Сегодня день мужчин отважных,
Всех тех, кто рук не покладая,
Из недр земли родной бесстрашно
Продукт полезный добывает.
Шахтёрам всем почёт и слава,
Всегда хранимы будьте Богом,
И пусть желаньям вашим главным
Зелёный свет горит в дорогу!
***
Да, трус не играет в хоккей,
Мужик, коль, служил и нес вахту.
Но, все же, нет в мире смелей,
Мужчин, что спускаются в шахту.
Почет вам и вашим родным,
За то, что вы каждую смену
Спускаетесь в угольный «дым»,
Порою ползком, на коленях.
Отмеченный каждый из вас
Проходчик, взрывник, машинисты.
Профессия, да, без прикрас,
К поверхности путь ваш тернистый.
И в праздник, что славит ваш труд
Мы искренне вам пожелаем:
Пусть Ангелы вас берегут,
Удача день каждый венчает.
Чтоб каждый уверенным был,
Что труд ваш оплатят с лихвою,
Чтоб быт ваш домашний и тыл
Был крепкой надёжной стеною.
Чтоб не было в сердце тревог,
И чтобы всегда улыбались,
На смену спеша за порог,
Живыми домой возвращались.
Источник: pozdravok.ru