Добрые поздравления в День шахтера 29 августа для тружеников горнодобывающей промышленности
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Добрые поздравления в День шахтера 29 августа для тружеников горнодобывающей промышленности

10:17:528/28/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ежегодно каждое последнее воскресенье августа, в 2021 году — 29 августа, свой профессиональный праздник отмечают шахтеры.

День шахтера

В одной профессии прекрасной
Ненастоящих нет мужчин.
За труд нелегкий и опасный
Шахтеры, вас благодарим.

Здоровья, много сил, терпения,
Любви и радости в семье.
Всегда пусть будет настроение
Светлым даже в темноте!

***

Шахтеры — отважные люди,
Герои сегодняшних дней,
Желаем здоровья и счастья,
И верных по жизни друзей.

Желаем, чтоб каждый в работе
Нашел бриллиантов рудник
И нефти источник, и просто
Любви и достатка тайник.

Чтоб дома всегда был порядок,
Чтоб лобстеров есть на обед.
Чтоб меньше по жизни загадок,
Удачи в делах и побед!

День шахтера

Сегодня день мужчин отважных,
Всех тех, кто рук не покладая,
Из недр земли родной бесстрашно
Продукт полезный добывает.

Шахтёрам всем почёт и слава,
Всегда хранимы будьте Богом,
И пусть желаньям вашим главным
Зелёный свет горит в дорогу!

***

Да, трус не играет в хоккей,
Мужик, коль, служил и нес вахту.
Но, все же, нет в мире смелей,
Мужчин, что спускаются в шахту.

Почет вам и вашим родным,
За то, что вы каждую смену
Спускаетесь в угольный «дым»,
Порою ползком, на коленях.

Отмеченный каждый из вас
Проходчик, взрывник, машинисты.
Профессия, да, без прикрас,
К поверхности путь ваш тернистый.

И в праздник, что славит ваш труд
Мы искренне вам пожелаем:
Пусть Ангелы вас берегут,
Удача день каждый венчает.

Чтоб каждый уверенным был,
Что труд ваш оплатят с лихвою,
Чтоб быт ваш домашний и тыл
Был крепкой надёжной стеною.

Чтоб не было в сердце тревог,
И чтобы всегда улыбались,
На смену спеша за порог,
Живыми домой возвращались.

Источник: pozdravok.ru

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