Нежные картинки в Ореховый Спас и красивые слова для верующих 29 августа

Улетают ласточки,
Покидают нас,
И пришел ореховый,
Третий самый Спас.
Караваи новые
Подавай на стол,
Встретим осень ласково,
Спас не зря пришел!
Мы в этот день святой и светлый
Очистим души от тоски.
Мы встанем вместе на колени,
Молитвы наши всем слышны.
Поздравим всех простых и добрых —
Всех православных христиан,
Ведь Третий Спас — есть Спас чудесный,
Хлебами одарил он нас!
Закончен пост Успенский,
Спаситель на пороге...
В народе кличут Третий:
Ореховый и Хлебный.
И радостно и ярко
На Третий спас гуляют.
Орехами и хлебом
Всех дружно угощают.
И все спешат поздравить
Друг друга с Светлым Спасом
И пожелать достатка
И дома — полной чаши.
Пусть будет много счастья,
Не будет места скуке.
Останутся пусть в прошлом
И горести, и муки!
Источник: pozdravok.ru