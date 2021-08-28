Нежные картинки в Ореховый Спас и красивые слова для верующих 29 августа
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Нежные картинки в Ореховый Спас и красивые слова для верующих 29 августа

4:13:148/28/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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У Орехового Спаса есть несколько названий. Одно из них – Спас Нерукотворный.

Ореховый спас

Улетают ласточки,
Покидают нас,
И пришел ореховый,
Третий самый Спас.

Караваи новые
Подавай на стол,
Встретим осень ласково,
Спас не зря пришел!

Ореховый спас

Мы в этот день святой и светлый
Очистим души от тоски.
Мы встанем вместе на колени,
Молитвы наши всем слышны.

Поздравим всех простых и добрых —
Всех православных христиан,
Ведь Третий Спас — есть Спас чудесный,
Хлебами одарил он нас!

Ореховый спас

Закончен пост Успенский,
Спаситель на пороге...
В народе кличут Третий:
Ореховый и Хлебный.

И радостно и ярко
На Третий спас гуляют.
Орехами и хлебом
Всех дружно угощают.

И все спешат поздравить
Друг друга с Светлым Спасом
И пожелать достатка
И дома — полной чаши.

Пусть будет много счастья,
Не будет места скуке.
Останутся пусть в прошлом
И горести, и муки!

Источник: pozdravok.ru

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