Мужественные открытки и добрые слова в день спецназа ВВ МВД РФ

С Днем подразделений спец. назначения,
Опасна работа у Вас, без сомнения,
Так пусть же опасность Вас обойдет,
Так пусть повышение ждет каждый год.
Вы гордость семьи и родителей гордость,
Почет, уваженье несет Ваша должность,
Желаю достигнуть цели, высот,
Пускай Вам везет и хранит пусть Господь,
Твоя работа и опасна и трудна,
В подразделении специальном служишь,
Желаю в тонусе я быть тебе всегда,
Своей стране ты очень нужен!
С профессиональным праздником твоим,
Не знай, ты бед, желаю мира, счастья,
Желаю, чтоб здоровье не подвело тебя,
И чтобы обошли тебя ненастья!
Спецназ! И все предельно ясно!
Отвага, доблесть — где опасно,
Обычно эта рота служит.
С приемами конкретно дружит.
И если кто поднимет руку —
Спецназовец обезоружит.
Мы пожелаем вам ребята
Орлами быть и верить свято:
Надежность ваша всем нужна,
Как щит для всех, как меч она!
Мы с вашим днем вас поздравляем
Наград, побед вам всем желаем!
Источник: pozdravok.ru