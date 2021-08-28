Мужественные открытки и добрые слова в день спецназа ВВ МВД РФ
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28.08
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Мужественные открытки и добрые слова в день спецназа ВВ МВД РФ

12:30:498/28/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День спецназа — общее название профессиональных праздников служащих силовых подразделений специального назначения всех видов и родов войск всех военных структур России.

День спецназа

С Днем подразделений спец. назначения,
Опасна работа у Вас, без сомнения,
Так пусть же опасность Вас обойдет,
Так пусть повышение ждет каждый год.

Вы гордость семьи и родителей гордость,
Почет, уваженье несет Ваша должность,
Желаю достигнуть цели, высот,
Пускай Вам везет и хранит пусть Господь,

День спецназа

Твоя работа и опасна и трудна,
В подразделении специальном служишь,
Желаю в тонусе я быть тебе всегда,
Своей стране ты очень нужен!

С профессиональным праздником твоим,
Не знай, ты бед, желаю мира, счастья,
Желаю, чтоб здоровье не подвело тебя,
И чтобы обошли тебя ненастья!

День спецназа

Спецназ! И все предельно ясно!
Отвага, доблесть — где опасно,
Обычно эта рота служит.
С приемами конкретно дружит.

И если кто поднимет руку —
Спецназовец обезоружит.
Мы пожелаем вам ребята
Орлами быть и верить свято:

Надежность ваша всем нужна,
Как щит для всех, как меч она!
Мы с вашим днем вас поздравляем
Наград, побед вам всем желаем!

Источник: pozdravok.ru

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