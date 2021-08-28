Роскошные открытки для спецназовцев ВВ МВД РФ 29 августа и слова настоящим героям

«Профессионалы высшей пробы» —
О Вас так в народе говорят.
СПЕЦНАЗу под силу любые задачи,
Вы лучшая защита для нас.
Пусть мирное небо будет у нас, —
Меньше работы будет для Вас.
Семейного счастья, добрых друзей
И нескончаемых завтрашних дней.
***
Спецназ — это сила, так будьте сильны!
В спецназе служить — это ваше призвание!
Отважно служите всегда для страны,
Пусть вам удаются любые задания!
Желаю здоровья, успеха во всем,
Настроя хочу пожелать боевого
И целей своих достигать день за днем!
Пусть в жизни у вас будет радости много!
Сегодня поздравляю
Я боевой спецназ,
Счастья пожелаю
Каждому из вас.
Желаю операции
Проводить успешно,
Бойцами быть крутыми,
Иметь успех у женщин.
Стоит плечом к плечу
С вами пусть удача,
Желаю вам здоровья,
Любви, добра и счастья.
***
Есть такие подразделения
Для специального назначения,
Поздравляем мы их с торжеством,
С этим светлым и праздничным днем!
Пусть карьера ваша растет,
Жизнь пусть благами вечно цветет.
Пусть сбываются ваши мечты,
Поздравляем мы вас от души!
Источник: pozdravok.ru