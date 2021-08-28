Роскошные открытки для спецназовцев ВВ МВД РФ 29 августа и слова настоящим героям
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Роскошные открытки для спецназовцев ВВ МВД РФ 29 августа и слова настоящим героям

11:05:508/28/2021
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День спецназа — общее название профессиональных праздников служащих силовых подразделений специального назначения всех видов и родов войск всех военных структур России.

День спецназа

«Профессионалы высшей пробы» —
О Вас так в народе говорят.
СПЕЦНАЗу под силу любые задачи,
Вы лучшая защита для нас.

Пусть мирное небо будет у нас, —
Меньше работы будет для Вас.
Семейного счастья, добрых друзей
И нескончаемых завтрашних дней.

***

Спецназ — это сила, так будьте сильны!
В спецназе служить — это ваше призвание!
Отважно служите всегда для страны,
Пусть вам удаются любые задания!

Желаю здоровья, успеха во всем,
Настроя хочу пожелать боевого
И целей своих достигать день за днем!
Пусть в жизни у вас будет радости много!

День спецназа

Сегодня поздравляю
Я боевой спецназ,
Счастья пожелаю
Каждому из вас.

Желаю операции
Проводить успешно,
Бойцами быть крутыми,
Иметь успех у женщин.

Стоит плечом к плечу
С вами пусть удача,
Желаю вам здоровья,
Любви, добра и счастья.

***

Есть такие подразделения
Для специального назначения,
Поздравляем мы их с торжеством,
С этим светлым и праздничным днем!

Пусть карьера ваша растет,
Жизнь пусть благами вечно цветет.
Пусть сбываются ваши мечты,
Поздравляем мы вас от души!

Источник: pozdravok.ru

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