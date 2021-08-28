Погода 28 августа в Бердске: почему сегодня обязательно нужно солить огурцы по народным приметам

28 августа в Бердске ночью ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха +13, +15 С.
Днем 28 августа - небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха +27, +29 С. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
29 августа +23 +25.
Обжинки – это народный праздник завершения жатвы, который отмечается 28 августа 2021 года. По церковному календарю в этот день справляют Успение Пресвятой Богородицы.
Традиции и обрядыВ этот день по сжатому полю катались жнецы, прося землю вернуть им силу, потраченную на сбор урожая.
Традиционным обрядом являлось завивание «бороды» («козы»). На поле оставляли немного колосьев и связывали их лентой. Считалось, что это поможет земле восстановиться.
Последний сноп наряжали и несли в деревню, где начинались гуляния с ломившимися от еды столами, плясками, песнями.
28 августа солили огурцы.