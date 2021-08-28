Погода 28 августа в Бердске: почему сегодня обязательно нужно солить огурцы по народным приметам
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Погода 28 августа в Бердске: почему сегодня обязательно нужно солить огурцы по народным приметам

6:44:418/28/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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В этот день в праздник Обжинки по сжатому полю катались жнецы, прося землю вернуть им силу, потраченную на сбор урожая.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с
Ветер северо-восточный 5-10 м/с

28 августа в Бердске  ночью ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха +13, +15 С.

Днем 28  августа - небольшая облачность, без осадков.  Температура воздуха +27, +29 С. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

29 августа +23 +25.

Обжинки – это народный праздник завершения жатвы, который отмечается 28 августа 2021 года. По церковному календарю в этот день справляют Успение Пресвятой Богородицы.

Традиции и обряды

В этот день по сжатому полю катались жнецы, прося землю вернуть им силу, потраченную на сбор урожая.

Традиционным обрядом являлось завивание «бороды» («козы»). На поле оставляли немного колосьев и связывали их лентой. Считалось, что это поможет земле восстановиться.

Последний сноп наряжали и несли в деревню, где начинались гуляния с ломившимися от еды столами, плясками, песнями.

28 августа солили огурцы.

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