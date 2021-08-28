Блогер Варламов стал ответчиком по иску об оскорблении кандидата в депутаты

В Калининском районном суде зарегистрировали иск, который Алексей Шмелев подал на известного блогера-урбаниста Илью Варламова. Суть заявления заключается в том, что Варламов предал огласке сведения об истце, которые не соответствуют действительности.
- Иск Шмелева в Варламову передан судье. Он зарегистрирован Калининским районным судом, - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
По словам Шмелева, его фотография была использована на видео, которое блогер снял на тему о выборах в Госдуму. По версии Варламова, в Санкт-Петербурге выдвинулись на выборы два кандидата с именем Борис Вишневский и сделано это было для того, чтобы запутать избирателей. При этом использовалась фотография Шмелева, который, по его словам, не менял своих данных, а данное видео явилось для него оскорбительным.
- Из содержания данного видеоролика у зрителей, по мнению истца, сложилось мнение, что он намеренно поменял фамилию и имя ради политической аферы. Истец же свою фамилию и имя никогда не менял, - цитирует суть претензий пресс-служба судов.
Шмелев просит убрать его изображение из видеоролика, и публично извиниться перед ним. Также он просит оплатить компенсацию морального вредя в любой сумме, которую истец намерен перевести в благотворительный фонд, пишут РИА Новости.