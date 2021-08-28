Инкубационный период ковид: сроки у разных штаммов

Под инкубационным периодом понимают отрезок времени от попадания инфекции в организм до появления первых симптомов. Сразу после проникновения коронавируса, количество его частиц настолько мало, что иммунитет находит их не сразу. Внутри организма вирус начинает размножаться. Это резко увеличивает его шансы на обнаружение, что в итоге и происходит.
Сколько займёт инкубационный период, зависит от вирусной нагрузки – количества попавших в организм активных возбудителей. Данные Всемирной организации здравоохранения говорят о максимум 14-дневном инкубационном периоде для коронавируса. На его длительность влияет и штамм возбудителя. Рассмотрим самые «ходовые» в среде россиян вариации.
Уханьская «классика»
Первая волна коронавируса весной 2020-го корнями уходит в Китай. Ещё в начале пандемии там обнаружили несколько очень похожих друг на друга вариантов генома вируса. Среди них выделили подтипы L и S. Первый – более молодой и агрессивный, стал преобладающим в Китае.
Первая линейка SARS-CoV-2 всё ещё «приспосабливалась» к человечеству, поэтому имела самый долгий инкубационный период, занимающий 7-14 дней.
Британская «Альфа»
Более заразным и мощным стал штамм коронавируса, наводнивший Великобританию осенью 2020-го. К маю 2021-го с ним познакомились почти во всём мире, а ВОЗ дала штамму имя «Альфа». Инкубационный период вируса уменьшился, а первые симптомы стали проявляться спустя 5-10 дней после заражения.
Индийская «Дельта»
Особое опасение ВОЗ вызвал штамм «Дельта», впервые найденный в Индии осенью 2020-го. Полезные для вируса мутации позволили ему разойтись по миру за считанные месяцы. Коронавирус гораздо чаще стал поражать молодёжь младше 30-ти лет. Летом 2021-го более старые штаммы почти перестали выдерживать конкуренцию с «Дельтой». Инкубационный период в 5 дней – её максимум. Симптомы заболевания могут проявляться уже через 1-3 дня после попадания вируса в организм.
Немного о заразности
Можно ли подхватить коронавирус после контакта с человеком в инкубационном периоде? Всё зависит от особенностей его организма. В первые дни человек может быть и не заразен – тогда вместо «инкубационного» период считается «латентным». Но, по мере распространения вируса по организму, вероятность заразить кого-то растёт.
Некоторым подхватившем коронавирус везёт – их иммунитет справляется с возбудителем ещё на инкубационном этапе. Тогда говорят, что болезнь прошла бессимптомно. Выяснить, что организм уже «познакомился» с коронавирусом можно, увидев в крови антитела IgG после анализа.
Обнаружение
ПЦР-тесты помогают определить наличие коронавируса в организме даже на инкубационном этапе. Поэтому тестирование проводят при посещении других стран и некоторых мероприятий.
Проверить себя с помощью ПЦР имеет смысл после контакта с заболевшим или накануне вакцинации. Делать прививку от коронавируса в инкубационном периоде нельзя.