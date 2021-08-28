После прививки от ковид: сколько нельзя пить алкоголь, заразен ли человек после вакцинации?
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После прививки от ковид: сколько нельзя пить алкоголь, заразен ли человек после вакцинации?

9:46:318/28/2021,Ирина НоваяФото: publicdomainpictures.net
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Остановить очередную волну заболевания может коллективный иммунитет
Остановить очередную волну заболевания может коллективный иммунитет

Массовая вакцинация, ставшая для некоторых профессий обязательной, призвана помочь россиянам победить коронавирус. Остановить очередную волну заболевания может коллективный иммунитет. Его формирование зависит от числа привитых. На конец лета 2021-го их процент в России составляет 24,5% населения.

Показатель, при котором можно будет говорить о коллективном иммунитете – 60%. Сейчас пройдено меньше половины пути до цели. Ускорить темпы мешают народные мифы, самый популярный из которых – «после прививки человек может заразить коронавирусом». На самом деле в составе вакцины нет живого и способного к размножению вируса. А заразиться от привитого можно, только если он успел заболеть сам.

Алкоголь

Спиртные напитки угнетают иммунитет. Вакцина работает с ним напрямую, вызывая выработку антител в ответ на активные компоненты. Если перебрать с алкоголем накануне или после прививки, она может и не подействовать. Чтобы вакцинация прошла не напрасно, воздерживаться от спиртного нужно 3 дня до и 3 дня после неё.

Водные процедуры

«Не мочить место укола 3 дня», – вбивала в головы россиян советская медицина. На самом деле врачи разрешают мыться хоть в день вакцинации. Главное – не тереть участок мочалкой и не использовать на нём мыло или гели. Растирать его полотенцем тоже не стоит – достаточно промокнуть.
Купание в водоёме или бассейне не рекомендуется из-за побочных эффектов вакцины. Лезть в воду с температурой – не лучшая идея.

Ультрафиолет

Находиться под солнцем в «безопасные» утренние и вечерние часы можно даже после прививки. Главное – не переборщить, чтобы не заработать ожоги. Эксперты советуют загорать не более 15-ти минут, чтобы не насыщать кожу опасным ультрафиолетом. Вопреки распространённому мнению, вакцинация здесь роли не играет.

Экстремальные температуры

Действительно неуместно после прививки париться в банях. На 2 дня лучше отказаться от непривычно высоких температур, чтобы белковые компоненты вакцины не свернулись и сработали правильно. Переохлаждение тоже нежелательно.

Нагрузки

Беречь себя от тяжёлого труда после вакцинации очень важно. Активная работа иммунитета – уже достаточная нагрузка. Она продолжится около 3-х дней после укола. Но «прирастать» к дивану на этот период тоже не стоит. Если самочувствие нормальное, можно выполнять обычную работу и гулять на свежем воздухе.

Индивидуальная защита

Масочный режим остаётся для привитых обязательным. Иммунитет сформируется только через 3 недели после 2-й инъекции. Всё это время организм остаётся уязвимым к коронавирусу. После снимать маски в общественных местах тоже не нужно. Вакцинация избавляет от тяжёлого течения болезни, но носителем коронавируса стать всё равно можно.

Средства от аллергии

Некоторые решают «обезопасить» себя от побочных эффектов, выпив средство против аллергии накануне прививки. Медики не одобряют такой меры, так как препарат может повлиять на работу вакцины. Лекарство принимают после укола, только если возникла серьёзная необходимость.

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