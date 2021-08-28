Магнитная буря 28 августа 2021 года: космический шторм отзывается сильными геоударами
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Магнитная буря 28 августа 2021 года: космический шторм отзывается сильными геоударами

5:45:448/28/2021Фото: pixabay
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Берегите себя! И делитесь советами – как вы переживаете эти ужасные часы, а порою дни.

С полуночи и до 12.00 по Москве (до 16.00 в Новосибирске) будут небольшие магнитные колебания солнца
С полуночи и до 12.00 по Москве (до 16.00 в Новосибирске) будут небольшие магнитные колебания солнца

Какой будет магнитная буря сегодня, 28 августа? Что ждет метеопатов после многодневного космического шторма?

Радость есть, сразу скажем. Но не очень существенная. С полуночи и до 12.00 по Москве (до 16.00 в Новосибирске) будут небольшие магнитные колебания солнца. А с этого часа и до 18.00 по Москве и до 22.00 в Новосибирске будут сильные геоудары. Но после этого они перейдут опять в слабые, которые ощутят только самые-самые метеозависимые люди.

Как пережили метеопаты адские удары светила?

Илья:

Уже 3 день с нервами творится просто ужас, тревога, голова дурная навязчивые мысли, панические атаки.

Оля:

Спина ломит ко всему прочему.. шея, плечи... и не помогает ничего.

Иван:

Трясучка...

Мария:

Всё тело плывёт, и на улицу не выйти.

Наталья:

Панические атаки одна за одной, страшное головокружение!

Любовь:

Ноги ватные - тяжёлые...

Ирина:

Остеохондроз обостряется, дрожь внутри тела, невроз, голову давит. Валерьянку уже по расписанию пью + пенталгин.

Рита:

В этот раз очень обострился хондроз

Андрей:

Прям чувствую что кровь "застоялась". Выпил аспирин.

Какие советы можно дать нашим читателям?

- Относитесь к себе в магнитные бури очень бережно.

-При мигрени исключите всяческое общение – лучше быть одному в тишине. Никто не поймет всю боль.

-Следите за давлением и пейте таблетки для его регулирования.

-Дышите свежим воздухом.

-Пейте больше жидкости. Особенно чистую воду.

-Высыпайтесь.

-Исключите алкоголь, кофе, крепкий чай, жаренное, соленое, копеечное и жирное.

- Проходите мимо любых конфликтов.

Берегите себя! И делитесь советами – как вы переживаете эти ужасные часы, а порою дни.

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