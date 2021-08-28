Магнитная буря 28 августа 2021 года: космический шторм отзывается сильными геоударами

Какой будет магнитная буря сегодня, 28 августа? Что ждет метеопатов после многодневного космического шторма?
Радость есть, сразу скажем. Но не очень существенная. С полуночи и до 12.00 по Москве (до 16.00 в Новосибирске) будут небольшие магнитные колебания солнца. А с этого часа и до 18.00 по Москве и до 22.00 в Новосибирске будут сильные геоудары. Но после этого они перейдут опять в слабые, которые ощутят только самые-самые метеозависимые люди.
Как пережили метеопаты адские удары светила?
Илья:
Уже 3 день с нервами творится просто ужас, тревога, голова дурная навязчивые мысли, панические атаки.
Оля:
Спина ломит ко всему прочему.. шея, плечи... и не помогает ничего.
Иван:
Трясучка...
Мария:
Всё тело плывёт, и на улицу не выйти.
Наталья:
Панические атаки одна за одной, страшное головокружение!
Любовь:
Ноги ватные - тяжёлые...
Ирина:
Остеохондроз обостряется, дрожь внутри тела, невроз, голову давит. Валерьянку уже по расписанию пью + пенталгин.
Рита:
В этот раз очень обострился хондроз
Андрей:
Прям чувствую что кровь "застоялась". Выпил аспирин.
Какие советы можно дать нашим читателям?
- Относитесь к себе в магнитные бури очень бережно.
-При мигрени исключите всяческое общение – лучше быть одному в тишине. Никто не поймет всю боль.
-Следите за давлением и пейте таблетки для его регулирования.
-Дышите свежим воздухом.
-Пейте больше жидкости. Особенно чистую воду.
-Высыпайтесь.
-Исключите алкоголь, кофе, крепкий чай, жаренное, соленое, копеечное и жирное.
- Проходите мимо любых конфликтов.
Берегите себя! И делитесь советами – как вы переживаете эти ужасные часы, а порою дни.