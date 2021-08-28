Криштиан Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед»: Второй громкий трансфер

О договоренности 36-летнего Криштиана Роналду и футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» стало известно в пятницу, 27 августа, из сообщения на сайте МЮ.
Нападающий итальянского клуба перейдет в состав английской команды после того, как будет подписан контракт. Также известно, что будет проведен медосмотр.
Криштиан Роналду уже выступал в составе МЮ в период с 2003 по 2009 годы, после чего перешел в испанский клуб «Реал», а затем перебрался в «Ювентус» в 2018 году. Теперь португалец вернется в английский клуб.
Криштиан Роналду принимал участие в более чем 30 победах команд в крупных турнирах, пять раз помогал выигрывать Лигу чемпионов, четыре раза способствовал выигранным чемпионатам мира. Становился много раз чемпионом Англии, Испании и Италии, а в составе "Спортинга" - чемпионом Португалии. Он пять раз являлся обладателем «Золотого мяча».
Ранее о переходе Роналду в английский клуб говорили в пятницу, но речь шла о «Манчестер Сити». Переход Роналду — уже второй громкий трансфер за лето 2021 года, ранее Леонель Месси перешел из состава «Барселоны» (Испания) в «Пари Сен-Жермен» (Франция).