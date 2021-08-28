Расселенная двухэтажка снова горела в Бердске: Ее облюбовали бомжи и подростки
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Расселенная двухэтажка снова горела в Бердске: Ее облюбовали бомжи и подростки

8:43:048/28/2021Фото: ГУ МЧС по НСО
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Мэр Бердска Евгений Шестернин уже требовал скорейшего сноса домов, признанных аварийными и расселенных.

Пожарным Бердска нередко приходится выезжать на тушение огня в расселенных домах

В Бердске произошел пожар в неэксплуатируемом строении, сообщили в субботу в управлении МЧС по Новосибирской области.

27 августа в 19:41 на ул. К. Маркса в Бердске загорелся расселенный дом. В результате огнем поврежден мусор на втором этаже, рассказали в спасательном ведомстве.

По информации регионального управления МЧС, ликвидировали пожар в 20:04. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Стоит напомнить, что эта расселенная двухэтажака по адресу: ул. К. Маркса, 10 горит не первый раз. Она является пристанищем бомжей и подростков.

Мэр Бердска Евгений Шестернин уже указывал на необходимость скорейшего сноса нескольких расселенных домов на территории Бердска. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", власть объявляла аукцион на снос таких домов, в контракт входит и "заброшка" на ул. К. Маркса.

Накануне, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", обрушился расселенный ветхий барак в Новосибирске. Пострадавших нет.

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